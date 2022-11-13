ما هو اللباس المناسب خلال فترة تقلّب الطقس؟

ما هي أبرز الأمراض الناجمة عن حرارة الطقس.. وكيف تتعامل معها وتتجنبها؟

بأقل من 30 دقيقة.. الأطفال قد يُصابون بالجفاف إذا تُركوا داخل سيارة في طقس حار.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، عن الملابس المناسبة لارتدائها خلال فترة تقلّب الطقس.

وعادة ما يميل بعض الأشخاص إلى التخلص من الطبقات الكثيرة للملابس عند تقلّب الطقس، ما قد يؤدي إلى أضرار عديدة، أبرزها:

تفاقم الأعراض المرتبطة بالجهاز التنفسي، إضافة إلى نوبات الربو، وآلام العضلات، والتهاب الجيوب الأنفية

تأثر كبار السن والأطفال لأنهم أكثر قابلية للإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية

نزلات البرد والإنفلونزا تصاحبها بعض الأعراض، كالسعال، والصداع، وسيلان الأنف

لذلك، من المهم اتباع النصائح التالية لوقاية نفسك من أي مرض.

عدم تقليل قطع الملابس بصورة مبالغ بها، والحرص على أخذ معطف عند الخروج من المنزل

الحرص على ارتداء الملابس القطنية التي تساعد على الاحتفاظ برطوبة الجسم

تجنب ارتداء الملابس الثقيلة، حيث تؤثر على حركة الدورة الدموية وتزيد من حرارة الجسم

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند مواجهة تقلّبات الطقس.

ما أبرزها؟