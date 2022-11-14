سفينة سياحية على متنها 800 مصاب بفيروس كورونا ترسو في سيدني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رست سفينة سياحية على متنها مئات الركاب المصابين بـ"كوفيد-19"، في مدينة سيدني بأستراليا، بعد أن اجتاحتها موجة من إصابات فيروس كورونا.

وفي إفادة إعلامية السبت، صرحت رئيسة شركة كرنفال أستراليا، مارجريت فيتزجيرالد، للصحفيين، أن السفينة "ماجستيك برينسيس" التابعة للشركة كانت في منتصف رحلة مدتها 12 يومًا عندما لوحظ تفشي حالات الإصابة بالفيروس.

وكان على متن السفينة 4،600 شخص من الركاب وأفراد الطاقم بذلك الوقت، وفقًا لشبكة Nine News المتعاونة مع CNN.

وأوضحت فيتزجيرالد أنه بعد إجراء فحوصات جماعية لـ3،300 راكب، ثبتت إصابة حوالي 800 منهم بفيروس "كوفيد-19"، بالإضافة إلى بعض أفراد الطاقم.

ومن جهتها، أكدت بريانا لاتر، وهي ممثلة الشركة الأم برنسيس للرحلات البحرية، لـ CNN، أنّ "جميع حالت الإصابة مصحوبة بأعراض خفيفة أو من دون أعراض، وخضع هؤلاء الضيوف للعزل داخل غرفهم الفاخرة، ثم فصلوا عن الضيوف غير المصابين".

وأفادت Nine News، المتعاونة مع CNN، أنّ مشغلي الرحلات البحرية قاموا بشكل منفصل بمرافقة المصابين خارج السفينة ونصحوهم بإكمال فترة العزل لمدة خمسة أيام.

وجاء في بيان هيئة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز أنه سُمح للركاب الذين استلموا نتائج سلبية لفحص "كوفيد-19" بمغادرة السفينة.

وأضاف البيان أن "كرنفال نصحت هيئة الصحة بنيو ساوث ويلز بمساعدة الركاب المصابين بكوفيد-19 على اتخاذ ترتيبات سفر آمنة".

وأشارت لاتر إلى أن تفشي المرض على متن السفينة "ماجستيك برنسيس" كان "يعكس زيادة في انتقال العدوى بين أفراد المجتمع في أستراليا".

وشهدت أستراليا ارتفاعًا طفيفًا في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" مؤخرًا. وسجلت وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز 19،800 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" و22 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.

وغادرت السفينة السياحية "ماجستيك برينسيس" منذ ذلك الحين سيدني في رحلتها التالية إلى ملبورن وتسمانيا.

وفي بيان لاحق، لفتت فيتزجيرالد إلى أن شركة كرنفال أستراليا خاضت أكثر من 50 رحلة دولية ومحلية "مع عدم تأثر الغالبية العظمى من أكثر من 100 ألف ضيف بكوفيد-19".

وأكدت فيتزجيرالد أن الشركة تنفّذ "الإجراءات الأكثر صرامة التي تتخطى الإرشادات الحالية"، بما في ذلك مطالبة 95% من الضيوف الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بتلقي التطعيم وإجراء فحص "كوفيد-19" للموظفين والركاب قبل الصعود على متن السفينة.

وأضافت فيتزجيرالد: "نتحمل مسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة الجميع بشكل جدي. ولا يقتصر هذا على رعاية ضيوفنا فحسب، بل يشمل أيضًا المجتمع الأوسع الذي نعمل فيه".

والجدير بالذكر أن "ماجستيك برينسيس" ليست أول رحلة بحرية تابعة لشركة كرنفال تتعرض لتفشي "كوفيد-19".

وشهدت ثلاث سفن أخرى على الأقل ضمن أسطول "برنسيس" التابع للشركة تفشي المرض في وقت سابق خلال الجائحة.