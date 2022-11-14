ما العناصر الغذائية في أبرز إضافات القهوة السعودية؟

هل تحتاج إلى شرب الكثير من القهوة كل يوم؟ السبب قد يكون مرتبطًا بجيناتك

فوائد الكافيين.. ما هي كمية القهوة التي تحتاج أن تشربها يومياً لتقليل خطر الموت المبكر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، عن أهم العناصر الغذائية الموجودة في القهوة السعودية، خاصة أن طرق تحضيرها ومكوناتها الإضافية تختلف من منطقة إلى أخرى.

ومع ذلك، يتفق العديد من الأشخاص أن القهوة السعودية تبقى عنوان الأصالة ورمز الضيافة.

ويُعد الهيل، والقرنفل، والزعفران، والزنجبيل من بين أبرز الإضافات على القهوة. وتحتوي ملعقة شاي، أي ما يعادل 5 غرامات، على عدد من العناصر الغذائية.

الهيل (السعرات الحرارية: 16 سعرة حرارية)

الدهون: 0.4 غم

الكربوهيدرات: 3 غم

الألياف: 1.4 غم

البروتين: 0.5 غم

البوتاسيوم: 56 مغم

الكالسيوم: 19 مغم

المغنيسيوم: 12 مغم

الفوسفور: 9 مغم

القرنفل (السعرات الحرارية: 14 سعرة حرارية)

الدهون: 0.65 غم

الكربوهيدرات: 3 غم

الألياف: 1.7 غم

البروتين: 0.3 غم

البوتاسيوم51: مغم

الكالسيوم: 32 مغم

المغنيسيوم: 13 مغم

الصوديوم: 14 مغم

الزعفران (السعرات الحرارية: 16 سعرة حرارية)

الدهون: 0.3 غم

الكربوهيدرات: 3 غم

البروتين: 0.6 غم

البوتاسيوم: 90 مغم

الكالسيوم: 6 مغم

المغنيسيوم: 14 مغم

الفوسفور: 13 مغم

الصوديوم: 8 مغم

الزنجبيل (السعرات الحرارية: 17 سعرة حرارية)

الدهون: 0.2 غم

الكربوهيدرات: 4 غم

الألياف: 1 غم

البروتين: 0.5 غم

البوتاسيوم: 70 مغم

الكالسيوم: 6 مغم

المغنيسيوم: 11 مغم

الفوسفور: 9 مغم

ونصحت هيئة الغذاء والدواء السعودية بألّا يتجاوز استهلاك الكافيين للبالغ مقدار 400 ملليغرام يوميًا، مشيرة إلى أن فنجان واحد من القهوة السعودية (بسعة 50 مل) يحتوي على 26 ملليغرامًا من الكافيين.

ويقدم مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند تحضير القهوة.

جرب إضافة القرفة

يمكن أن تساهم القرفة بتقليل نسبة السكر في الدم والكوليسترول

عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين

تشير الدراسات إلى أن الحد الأعلى من الكافيين هو 400 مل، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم

تجنب الإضافات الضارة

تشمل الإضافات المنكهات والمحليات، مثل الفانيلا والكراميل والموكا، لأنها تتضمن نسبة عالية من السكريات

احرص على شرب القهوة المفلترة

تحتوي القهوة المذوبة بالماء على شوائب يمكنها رفع مستوى الكوليسترول في الدم

حلاوتها مرّة

يقلل السكر من قيمة القهوة، لذلك جرب العسل كبديل مؤقت أو تناول الفاكهة معها

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن هناك 6 فوائد أساسية للقهوة السوداء، التي لا تتجاوز 4 أكواب في اليوم، ويمكن أن تساعد في تحسين صحتك، تعرّف إليها فيما يلي: