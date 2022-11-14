5 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال فصل الخريف..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من الجيوب الأنفية خلال فصل الخريف؟ ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يمكن أخذها في عين الاعتبار.

غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات

التخلص من مسببات التهيج والحساسية

شرب كمية كافية من المياه يومياً

وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم

تجنب مسببات تهيج الأنف، مثل شرب السجائر، واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن حساسية الأنف عبارة عن التهاب الأغشية المبطنة للأنف، وتحدث عند تنفس أو استنشاق إحدى المواد التي يتحسس منها المصاب (مهيجات).

وتبدأ مجموعة من الأعراض بالظهور خلال دقائق من التعرض لهذه المواد، ويمكن أن تؤثر على النوم، والقدرة على العمل، والتركيز في المدرسة.

ويبقى السؤال.. ما الفرق بين حساسية الأنف ونزلة البرد أو الإنفلونزا؟