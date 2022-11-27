في الصين.. اندلاع احتجاجات في تحدٍ غير مسبوق لسياسة "صفر كوفيد"

الصين تحاول احتواء "شرير" غير مرئي.. من داخل أكبر عملية إغلاق بالبلاد منذ عامين بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك بالجامعات، وشنغهاي، حيث هتف المئات بعبارة "تنحى جانبًا يا شي جين بينغ! تنحى جانبًا أيها الحزب الشيوعي!"، وذلك في تحدٍ غير مسبوق ضد سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، والمكلفة بشكلٍ متزايد.

وأدّى حريق مميت في مبنى سكني بمنطقة شينجيانغ أقصى غرب البلاد إلى مقتل 10 أشخاص، وإصابة تسعة الخميس، ويبدو أنه أثار الغضب، حيث ظهرت مقاطع فيديو بدت أنها تُشير إلى أن إجراءات الإغلاق أخّرت رجال الإطفاء من الوصول إلى الضحايا.

المتظاهرون يقفون بجانب لافتات الاحتجاجات في شنغهاي بالصين في 26 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022. , plain_text Credit: AP

واندلعت الاحتجاجات في المدن والجامعات في جميع أنحاء الصين السبت، وصباح الأحد، وفقًا لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وروايات من شهود عيان.

وتُظهر مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مئات الأشخاص وسط شنغهاي السبت، وهم يضيئون الشموع حِدادًا على قتلى حريق شينجيانغ.

صورة تُظهر محاولة حارس تغطية شعار يتحدى سياسة "صفر كوفيد" في حرم جامعة بكين. , plain_text Credit: Obtained by CNN

وفي وقتٍ لاحق، رفعت الحشود أوراقًا بيضاء فارغة، بمثابة احتجاج رمزي ضد الرقابة، وهتفت قائلةً: "(نحن) نحتاج إلى حقوق الإنسان. نحتاج إلى الحرية".

وفي مقاطع فيديو عديدة شاهدتها CNN، يمكن سماع الأشخاص وهم يهتفون مطالبين الزعيم الصيني، شي جين بينغ، والحزب الشيوعي بـ"التنحي".

كما هتف الحشد "لا نريد اختبارات كوفيد، نريد الحرية"، و"لا نريد الدكتاتورية، نريد الديمقراطية".

اجتمع طلبة من جامعة الاتصالات الصينية في نانجينغ في وقفة احتجاجية مساء السبت حدادًا على ضحايا حريق شينجيانغ. , plain_text Credit: @whyyoutouzhele/Twitter

وتُظهر بعض مقاطع الفيديو أشخاصًا يغنون النشيد الوطني الصيني، وأغنية "The Internationale"، بينما كانوا يحملون لافتات تحتج على إجراءات بكين الصارمة بشكلٍ استثنائي ضد جائحة فيروس كورونا.

واندلعت الاحتجاجات في العاصمة بكين أيضًا.

وقال أحد الطلبة في جامعة بكين المرموقة لشبكة CNN إنه عند وصوله لمشهد الاحتجاجات في حوالي الساعة 1 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، كان هناك 100 طالب تقريبًا، واستخدم حراس الأمن السترات لتغطية شعارات احتجاج مرسومة على الحائط.

ونصت الرسائل المكتوبة بالطلاء الأحمر على التالي: "قل لا للإغلاق، نعم للحرية. لا لاختبار كوفيد، نعم للطعام".

وردّدت الرسائل شعارات الاحتجاج الذي اتخذ مكانه فوق جسر علوي ببكين في أكتوبر/تشرين الأول.

ونص شعار الاحتجاج في جامعة بكين على التالي: "افتح عينيك وانظر إلى العالم، (سياسة) صفر كوفيد ديناميكية عبارة عن كذبة".

وقال الطالب إن حراس الأمن غطوا الشعار في وقتٍ لاحق بطلاء أسود.

واجتمع الطلبة في وقتٍ لاحق لغناء "The Internationale" قبل تفريقهم من قبل المعلمين، وحراس الأمن.

وفي مقاطعة جيانغسو الشرقية، تجمع عشرات الطلبة من جامعة الاتصالات الصينية في نانجينغ حِدادًا على من لقوا حتفهم في حريق شينجيانغ.

وتُظهر مقاطع الفيديو الطلبة وهم يحملون أوراقًا بيضاء، ويضيئون مصابيح الهواتف المحمولة.

وفي إحدى مقاطع الفيديو، يمكن سماع مسؤول جامعي وهو يحذّر الطلبة: "ستدفعون مقابل ما فعلتموه اليوم".

وصرخ أحد الطلاب ردًا على المسؤول قائلاً: "أنت أيضًا، وكذلك البلاد".