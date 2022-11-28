5 علامات تشير للإصابة بسرطان الخصية..ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بظل شهر التوعية بسرطان المسالك البولية في نوفمبر/تشرين الثاني، شارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة عبر "تويتر" بعض المعلومات عن سرطان الخصية.

وتشمل سرطانات المسالك البولية كلا من سرطان البروستاتا، سرطان الكلية، سرطان المثانة إضافةً إلى سرطان الخصية.

وإليك علامات وأعراض سرطان الخصية:

كتلة أو ورم في الخصية

تضخّم في حجم الكلية

الشعور بثقل غير طبيعي في صفن الخصية

الشعور بألم في الخصية، أو في صفن الخصية

الشعور بألم في منطقة ما بين الفخذين، أو أسفل البطن

عوامل مخاطر الإصابة:

الخصية في وضعية غير نازلة

التاريخ المرضي العائلي

الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية المُكتسبة

الفئة العمرية بين 20 و34 عامًا

ويُعتبر سرطان الخصية أكثر شيوعًا بين الشباب، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، وتكون نسبة الإصابة هي الأعلى بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة، وتنخفض لدى الفئات العمرية الأكبر.

وفي المقابل، تُعتبر سرطانات المسالك البولية الأخرى نادرة بين الشباب، وتزداد نسبة الإصابة بها مع تقدم العمر.