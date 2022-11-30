بظل كأس العالم قطر 2022.. ما هي أجزاء الجسم الأكثر تعرضًا للإصابات؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت بطولة كأس العالم بقطر حتّى الآن عددًا من الإصابات، مع إصابة لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، واللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا.

وأشارت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عِش بصحة"، إلى أجزاء الجسم الأكثر تعرضًا للإصابات الرياضية:

إليك أكثر الأجزاء المعرضة للإصابات الرياضية في الجسم:

الأنسجة الضامة (الأوتار والأربطة)

الركبة

العضلات

الكاحل

العظام والمفاصل

كيف يمكنك الحد من الإصابات الرياضية؟

اختيار المعدات والأدوات الرياضية المناسبة

الإحماء قبل التمرين

التدرج في زيادة عدد مرات ومدة التمرين

عدم إجهاد الجسم

الحرص على استهلاك الغذاء الصحي والسوائل

ورغم أن الرياضة جزء مهم لتحقيق حياة صحية، إلا أنها قد تؤدي للإصابات أيضًا. وكشف تقرير صدر في عام 2019 عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) عن الأنشطة التي من المرجّح أن ترسل شابًا رياضيًا إلى غرفة الطوارئ.

ووجد التقرير أن حوالي 2.7 مليون من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و24 عامًا دخلوا إلى قسم الطوارئ بين عامي 2010 و2016، وذلك نتيجة للإصابات الرياضية.

وشكلت إصابات الأطراف العلوية والسفلية على وجه التحديد غالبية الزيارات قسم الطوارئ، إذ أنها بلغت 62.6%، وتلتها إصابات الرأس والرقبة بنسبة 23%، وفقًا لما ذكرته البيانات.