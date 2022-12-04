نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

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رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر أن هناك خطب ما بمعدتك بعد تناول الطعام؟ ما الوجبة التي كانت مسؤولة عن ذلك؟ أو هل كان ذلك نتيجة ضائقة نفسية؟

ويمكن أن تؤثّر مُختلف أنواع الأطعمة، وحتّى حالتك النفسية، على جهازك الهضمي، ولكن تختلف المهيجات من شخصٍ إلى آخر، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" في دليل بشأن المعدة.

وتتضمن مهيجات الجهاز الهضمي التالي:

التوابل والأطعمة الحارة

ويؤدي استهلاك الأطعمة الحارة بكميات عالية إلى ارتجاع العصارة المعوية من المعدة إلى المريء، ما يُسـبب حرقة المعدة (الحرقان).

وتحتوي أغلب الأطعمة الحارة على مركب يُسمى الكابسيسين، والذي يُسـبب تهيج بطانة المعدة، والأمعاء، ويؤدي ذلك لتسريع المعدة لعملية الهضم للتخلص من منه بأسرع وقت، ما يؤدي للإسهال.

الأغذية عالية الدهون

وتُعتبر الدهون مـن الأطعمة التي تُهضم ببطء، ما يؤدي إلى بقاء الطعام لوقت أطول في المعدة، والشعور بالغثيان، والانتفاخ.

القلق والتوتر

وتؤثّر العوامل النفسية على الأمعاء، ويعني ذلك أن الإجهاد، أو القلق، أو الاكتئاب يؤثر على حركة وانقباضات الجهاز الهضمي.

الأغذية المصنّعة

وتتضمن الأغذية المصنعة النقانق، والمرتديلا (اللحوم المصنعة)، والفاكهة المعلّبة.

وتكون قيمتها الغذائية منخفضة لأنها تحتوي على الدهون، وكميات عالية من الأملاح، والسكريات، بالإضافة إلى افتقارها للألياف الغذائية، ما يُسبب الإمساك، وعسر هضم.

وأشار الدليل أيضًا إلى سلوكيات غذائية تؤثّر بشكلٍ إيجابي على جهازك الهضمي، وتتضمن المضغ الجيد للطعام، إذ يسهل عملية الهضم، وتنظيم الوجبات، والإكثار من شرب الماء.