ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول معدن المنغنيز؟

نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

مخاطر تناول جرعة زائدة من الفيتامين.. شاهد ما حدث لهذا الرجل بعد أن تناول 150 ألف وحدة من فيتامين د

كل ما تحتاج معرفته حول فوائد فيتامين C للبشرة وكيفية استخدامه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن المنغنيز من بين المعادن التي تساهم في تكوين وتنشيط بعض الإنزيمات في الجسم؟ هذا ما أوضحته مدينة الملك سعود الطبية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

ويُعد الخبز والخضار الخضراء، مثل البازلاء، وحبوب الفطور الكاملة، والمكسرات، من بين أبرز المصادر الطبيعية التي يمكن أن تحصل من خلالها على معدن المنغنيز.

وحذرت مدينة الملك سعود الطبية من الإفراط في تناوله، ما يؤدي إلى زيادة في آلام العضلات، وتلف الأعصاب، والتعب، والاكتئاب.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن غالبية الأشخاص يحصلون على جميع الفيتامينات والمعادن من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن.

ما مدى أهميتها؟