ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول معدن المنغنيز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن المنغنيز من بين المعادن التي تساهم في تكوين وتنشيط بعض الإنزيمات في الجسم؟ هذا ما أوضحته مدينة الملك سعود الطبية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".
ويُعد الخبز والخضار الخضراء، مثل البازلاء، وحبوب الفطور الكاملة، والمكسرات، من بين أبرز المصادر الطبيعية التي يمكن أن تحصل من خلالها على معدن المنغنيز.
وحذرت مدينة الملك سعود الطبية من الإفراط في تناوله، ما يؤدي إلى زيادة في آلام العضلات، وتلف الأعصاب، والتعب، والاكتئاب.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن غالبية الأشخاص يحصلون على جميع الفيتامينات والمعادن من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن.
ما مدى أهميتها؟
- دور فعال في إنتاج الأنزيمات والهرمونات والمواد الأخرى اللازمة للنمو الطبيعي
- مهمة في أداء وظائف الجسم بشكل سليم في جميع المراحل العمرية
- تنظم السوائل داخل وخارج الخلايا في الجسم
- تعزيز الجهاز المناعي
- تساعد بعض الفيتامينات والمعادن على مقاومة الالتهابات والمحافظة على صحة الجهاز العصبي
- تكوين العظام والأسنان
- المساعدة على ارتخاء العضلات