يقضي على 7 ملايين شخص سنويًا.. تعرف على أضرار "القاتل الصامت"

نشر الاثنين ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2022

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تحذير من مركز السيطرة على الأمراض: هذا المرض التنفسي قد يسبب الشلل عند الأطفال.. إليك ما تحتاج إلى معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يصعب استيعاب هذا العدد، ولكن يتنفس جميع سكان العالم تقريبًا، أي 99% منهم، هواء يحتوي على مستويات عالية من الملوثات، وهو أمر أكدّته منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي.

وأشارت المنظمة إلى أن تلوث الهواء الخارجي والداخلي يُسبب أمراض الجهاز التنفسي، وأمراضًا أخرى، كما أنه يُعد مصدرًا مهمًا للمرض، والوفيات.

وتعاني البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أعلى معدلات التعرض لتلوث الهواء.

ويتسبب تلوث الهواء، والذي وصفته وزارة الصحة والسكان المصرية عبر "تويتر" بـ"القاتل الصامت"، بـ7 ملايين حالة وفاة تقريبًا كل عام.

ويتسبب تلوث الهواء هذه الأمراض بشكلٍ مباشر:

السكتة الدماغية

أمراض القلب

سرطان الرئة

الانسداد الرئوي المزمن

الالتهاب الرئوي

الربو

وتعدّ الأجهزة المنزلية التي تعمل باحتراق الطاقة، والمركبات الآلية، والمرافق الصناعية، وحرائق الغابات مصادر شائعة لتلوث الهواء، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتشمل ملوّثات الهواء التي تشكّل شاغلاً رئيسيًا من شواغل الصحة العامة الجسيمات الدقيقة، وأول أكسيد الكربون، والأوزون، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكربون.