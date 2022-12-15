نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي المراسل الرياضي، غرانت وال، جرّاء تمزق ألمّ به أثناء تمدّد الأوعية الدموية في الشريان الأبهر الصاعد، مع تدمي التامور، أي تراكم الدم في الكيس الذي يُحيط بقلبه، بحسب ما أعلنته زوجته، الدكتورة سيلين جوندر، الأربعاء.

وفي بيان كتبته على موقع "Substack"، أشارت جوندر إلى أن تمدّد الأوعية الدموية كان ينمو ببطء، وتعذّر اكتشافه.

وأفادت جوندر: "ربما مثّل الضغط بالصدر، الذي تعرّض له قبل وفاته بفترة وجيزة، الأعراض الأوليّة. ولم يكن سينقذه أي قدر من الإنعاش القلبي الرئوي، أو الصدمات (الكهربائية). ولم تكن وفاته مرتبطة بكورونا، أو حالة التطعيم. ولم يكن هناك أمر شائن بشأن وفاته".

ويحدث تمدّد الأوعية الدموية عندما ينتفخ قسم ضعيف في الأوعية الدموية.

وفي حال وال، حدث الانتفاخ في الشريان الأورطي، وهو أكبر شريان ينقل الدم بعيدًا من القلب.

ويحدث تمدّد الأوعية الدموية في الشريان الأبهر الصاعد عندما يقع الانتفاخ في قسم الشريان الأورطي القريب من القلب، حيث يبدأ بالتصاعد من حُجرة الضخ اليسرى السفلية.

وعند تركه من دون علاج، يمكن لتمدّد الأوعية الدموية التسبّب بانقسام جدار الوعاء الدموي، أو انفجاره، ما يؤدّي إلى الوفاة.

صورة تقارن بين قلبٍ طبيعي، وآخر يعاني من تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأبهر الصاعد. , plain_text Credit: Veronika Zakharova/Science Photo Library RG/Getty Images

ومن النادر جدًا النجاة من حالة كهذه، وفقًا لما ذكرته تارا نارولا، طبيبة قلب مُمارِسة، ومراسلة CNN الطبيّة .

وذكرت نارولا أن وجود الدم في الكيس الذي يُحيط بالقلب مؤشّر على أنّ جدار الشريان قد تمزّق، وشرحت: "لا يوجد دم في تلك المساحة عادةً. ما يمكن أن يحدث هو أنه عند وجود ما يكفي من الدم، فإن القلب لا يستطيع النبض لأن ثمة ما يضغط على القلب نوعًا ما، ويمكن أن تُصاب بسكتة قلبية".

وأضافت نارولا أنها لا تستطيع التعليق على ما حصل لوال على وجه التحديد، لأنها لا تمتلك أي معرفة شخصيّة بحالته.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تسبّب تمدّد الأوعية الدموية الأبهري بوفاة حوالي 10 آلاف شخص، عام 2019.

ويصبح تمدّد الأوعية الدموية في الصدر أكثر شيوعًا مع التقدّم بالعمر، وبين الرجال مقارنةً مع النساء، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

تاليًا، أعراض تمدّد الأوعية الدموية الأبهري، وطرق علاجه.

وتشمل أعراض تمدّد الأوعية الدموية الأبهري ما يلي:

ألم حاد مفاجئ بالظهر أو الصدر

ضيق في التنفس

صعوبة في التنفس أو البلع

بحّة في الصوت

السعال

ولن يعاني جميع الأشخاص من الأعراض، حتّى عند تمدّد الأوعية الدموية بشكلٍ كبير.

وكان الممثل جون ريتر، توفي فجأة عام 2003، نتيجة تمدّد الأوعية الدموية الأبهري بينما كان يتدرّب في موقع تصوير.

عند اكتشاف تمدّد الأوعية الدموية في الوقت المناسب، قد يكون ممكنًا علاجه بالأدوية، أو بعملية جراحيّة.

ونظرًا لارتباط هذه الحالة باستعمال التبغ، توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية في الولايات المتحدة بخضوع جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عامًا، الذين سبق ودخّنوا، إلى فحص بالموجات فوق الصوتيّة. والهدف من ذلك الكشف عن تمدّد الأوعية الدموية في الأبهر البطني، حتّى لو لم يعانوا من أي أعراض.