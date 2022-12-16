لماذا يتعيّن على مرضى السكري زيارة الطبيب بشكل دوري؟

نشر الجمعة ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2022

الرابط بين أمراض القلب والسكري .. كيف يمكن لمرضى السكر أن يعتنوا بقلوبهم بشكل أفضل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حثّ مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، على ضرورة زيارة الطبيب على نحو دوري إن كنت مصابًا بداء السكري.

ولفت مجلس الصحة الخليجي، إلى أنّ الاستشارات والفحوص الدورية تمكّن المريض من الحفاظ والتحكّم بمستويات السكّر بشكل أكبر. وتحمي أيضًا من حدوث مضاعفات تطال العينين والكلى وتلف الأعصاب.

ويمكن تفادي أو تقليل هذه المضاعفات، من خلال الالتزام بالاستشارات الطبية وعمل الفحوص اللازمة، التي تكشف أي تغيرات في وقت مبكر، حتى عند عدم ظهور أي أعراض مصاحبة.

وسيساعد الطبيب حتمًا على وضع أهداف، وخطة علاجية، وحلول تُساهم بالتحكم في حالة المريض الصحية.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، سلطت وزارة الصحة العُمانية الضوء، من خلال تغريدة، على الحالة التي تسبق الإصابة بمرض السكري، وعوامل خطورة الإصابة به.

عوامل خطورة الإصابة بحالة ما قبل السكري:

التاريخ العائلي للسكري، والأمراض المزمنة الأخرى

زيادة الوزن، والسمنة

سكري الحمل

متلازمة المبيض متعدّد التكيسات

قلة الحركة، وعدم ممارسة الرياضة

التدخين

وأشارت التغريدة إلى أن الاكتشاف والعلاج المبكر للحالة يساعد على استعادة مستوى السكر الطبيعي، ومنع الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.