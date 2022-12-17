نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

دراسة جديدة: الفيروس المخلوي التنفسي مسؤول عن وفاة 1 من كل 50 طفلًا دون سن الخامسة حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما أن اعتقد البعض أنه من الآمن زيارة أقاربهم الأضعف والأكثر عرضة للخطر في موسم الأعياد، كان للإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي رأي آخر، في حين أن إصابات "كوفيد-19" تشهد ارتفاعًا مجددًا.

يؤكد مسؤولو الصحة على توافر التدابير الوقائية والاختبارات والعلاجات التي برأيهم ستكون المفتاح للحد من تكرار موجات "كوفيد-19" التي تفشت خلال فصلي الشتاء الماضيين.

ورغم أن أعداد الحالات الآن أقل من تلك المسجلة في الموجات السابقة، لكن حوالي نسبة 14% من سكان الولايات المتحدة تلبي معايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها لمستوى كوفيد-19 "مرتفع".

وبينها مدينة نيويورك، ومقاطعة لوس أنجلوس، ومقاطعة ماريكوبا في ولاية أريزونا.

يتزايد عدد حالات دخول المستشفيات بسبب "كوفيد-19" منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويتحمل كبار السن العبء الأكبر من هذه الأمراض الخطيرة.

وتعد معدلات الاستشفاء أعلى بأربع مرات بين فئة كبار السن بالمقارنة مع أي فئة عمرية أخرى.

وفي الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كاون الأول، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ شهور.

وحتى مع توفر اللقاحات والعلاجات على نطاق واسع، سجلت مراكز مكافحة الأمراض نحو 3 آلاف حالة وفاة خلال هذا الأسبوع.

إلى ذلك، سجل ما لا يقل عن 99.2 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 1.08 مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن موسم "كوفيد-19" هذا لا يجب أن يكون مماثلًا لفصل الشتاء الماضي، عندما شهدنا ارتفاعًا كبيرًا بعدد الحالات، مع تصاعد انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون".

من جهته، قال أشيش جها، منسق الاستجابة لـ"كوفيد-19" في البيت الأبيض، في لقاء مع الإعلاميين: "لدينا الأدوات والبنية التحتية ولدينا المعرفة اللازمة لإدارة هذه اللحظة".

وقال إن إدارة بايدن على اتصال يومي بقادة الصحة العامة على مستوى الولايات، وتراقب مستويات المستشفيات.

ولفت إلى أن الحكومة الفيدرالية لديها طاقم طبي وإمدادات وموارد أخرى جاهزة إذا احتاجتها الولايات والمجتمعات.

تعيد الحكومة أيضًا فتح موقع Covidtests.gov لفترة محدودة حتى يتمكن المزيد من الأمريكيين من الوصول إلى الفحوص مجانًأ.

وأضاف جها أنه رغم أن "كوفيد لا يشكل القوة التخريبية التي كان عليها من قبل، إلا أن البلاد مستعدة بغض النظر عن تبعات الفيروس علينا".

ومع ذلك، لا يزال المزيد من الناس بحاجة إلى تلقي التعزيز والتطعيم.

وأشار جها إلى "أننا نريد تشجيع الناس على استخدام هذه الأدوات، وبالنسبة لمدى انتشار هذه الأدوات ومدى توفرها، أعتقد أنه إذا فعل الناس ذلك، فيمكننا اجتياز موسم كوفيد-19".

وبدأ مسؤولو الصحة العامة في التوصية بالعودة إلى إحدى تلك الأدوات، أي ارتداء الأقنعة والكمامات في الأماكن العامة.

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض بإرتداء أي شخص للكمامات إذا كان يستقل وسائل النقل العام.

كما تقترح الوكالة ارتداءها في أماكن عامة أخرى، وسط المجتمعات ذات مستويات مجتمعية عالية لكوفيد-19.

وتحث الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة على ارتداء الأقنعة حتى في المناطق ذات المستويات المجتمعية المتوسطة.

ولا تزال إجراءات الوقاية الأساسية الأخرى سارية، مثل الحافظ على نظافة اليدين، والبقاء في المنزل في حال كنت مريضًا.