بـ3 خطوات.. كيف على النساء التعامل مع متلازمة ما قبل الحيض؟

نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تترافق متلازمة ما قبل الحيض مع مجموعة من الأعراض السلبية الجسدية والعاطفية المزعجة، التي تعاني منها المرأة قبل بداية الحيض بأسبوع أو اثنين، وتتحسّن مع بدء الدورة الشهرية.

وغالبًا ما تُعاني النساء في سن الإنجاب من أعراض هذه المتلازمة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة العُمانية على موقعها الرسمي على إنستغرام.

وتتراوح الأعراض بين الخفيفة والمتوسطة، فيما تزداد في العقد الأربعين من العُمر، وتميل إلى الازدياد مع تقدم العمر والاقتراب من سن اليأس.

كيفية التعامل مع متلازمة ما قبل الحيض؟

هناك مجموعة من الإرشادات التي تُقلّل من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، أهمها:

ممارسة التمارين الرياضية

تناول الأطعمة الصحية

الاسترخاء

وكشفت وزارة الصحة السعودية، على موقعها الإلكتروني، عن بعض الأعراض العاطفية والجسدية التي تعاني منها المرأة.

الأعراض العاطفية

المزاج المكتئب

الشعور بالغضب الشديد

نوبات بكاء

القلق والارتباك

الانسحاب الاجتماعي

ضعف التركيز

زيادة الشعور بالنعاس أو الأرق

التغييرات في الرغبة الجنسية

الأعراض الجسدية:

​تتغير الشهية للطعام والشراب (الرغبة الشديدة بتناول أنواع معينة من الطعام)

الشعور بألم في الثدي عند اللمس أو التورم

زيادة الوزن والانتفاخ

صداع بالرأس

تورم في اليدين أو القدمين

أوجاع وآلام بالجسم

الشعور بالإجهاد والتعب

مشاكل في البشرة

ألم في البطن

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه لا يوجد فحوص مخبرية لمتلازمة ما قبل الحيض. وفي حال حدثت الأعراض وفق نمط محدد يتم التشخيص كالآتي: