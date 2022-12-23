تناولها ليس حكرًا على فصل الصيف.. إليك أفضل حلوى لعيد الميلاد

نشر الجمعة ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2022

ما سرّ حلوى "كولاتش" التشيكية التي يسيل لها اللعاب في العالم؟

شاهد كيف حول هؤلاء الطهاة كعكاً تقليدياً الى حلوى أنيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتبادر إلى ذهنك بعض أنواع الحلوى التقليدية خلال موسم عيد الميلاد، مثل فطائر اليقطين والبطاطا الحلوة.. لكن، هناك حلوى واحدة فقط تُعتبر مثالية لهذا الوقت من العام.

وفي حال تساؤلك ما هي؟ تجيبك كيسي باربر، كاتبة طعام وفنانة ومحررة موقع "Good. Food. Stories" أنها البوظة.

يعتقد بعض الأشخاص أنّ تناول البوظة يتم صيفًا فقط، لكن باربر تعتبرها حلوىً مثالية خلال موسم العُطل، للصغار والكبار.

ولا تدعو باربر إلى استبدال البوظة بالحلويات الأخرى المدرجة على القائمة.

وقالت: "إذا كنت تحب خبز كعكة الزنجبيل المفضلة لديك، أو فطيرة التفاح خلال موسم العطل، فاستمر بتناولها! لا أريد منع أي شخص من الاستمتاع بتذوق ما يحبّه".

قدم سندويشات البوظة مع المكسرات ورقائق الشوكولاتة والكراميل. , plain_text Credit: fahrwasser/Adobe Stock

لكن، لماذا تعتبر باربر أنّ البوظة يجب أن تكون حلوى موسم العُطل؟

اصنعها من الصفر.. أو لا تفعل ذلك

تعرف باربر تمامًا كم يقلق صنع الفطائر والحلويات المخبوزة الأخرى في المنزل.

ويرفع الكثير من الأشخاص سقف توقعاتهم بصنع حلويات لذيذة من الصفر. وإذا لم يحدث ذلك، فإنهم يشعرون بفشل الارتقاء إلى مستوى روح العطلة.

ومع البوظة، تنتفي هذه المشكلة ببساطة.

وفي حال أردت شراء البوظة، فهناك العديد من الإضافات التي يمكن أن تُزيّنها بها من الصفر، ومنها:

صلصة الكراميل

صلصة الفدج الحارة

حلوى الخطمي

حلوى الفول السوداني

كريز المارشينو

قد يكون صنع البوظة بالقرفة أمرًا ممتعًا، لكن لا تتردد في شراء الحلويات الكريمية. , plain_text Credit: Brent Hofacker/Adobe Stock

وتبيع العديد من المتاجر أنواعًا مختلفة من كعكة البوظة، حيث يمكن أن تضيفها إلى قائمتك خلال موسم العُطل.

وإذا كنت تُفكّر بصناعة فطيرة البوظة، فتنصحك باربر بصنع قشرة فطيرة البسكويت محليًا أو شرائها من المتجر.

وبداية، اترك البوظة تذوب لمدة 10 دقائق، حتى يمكن تحريكها، ثم انقلها إلى وعاء مع الإضافات اللازمة.

يُسكب الخليط في قشرة الفطيرة ويُجمّد مرة أخرى.

وأخيرًا، يمكنك أن تضع الكريمة المخفوقة فوقها قبل التقديم.

وتقول باربر إن موسم العُطل يمكن أن يستمر بشكل فعّال طالما لديك البوظة في الثلاجة. فاجلب ملعقتك واترك الاحتفال يستمر حتى عام 2023.