رذاذ عطري يقتل حيوان راكون أليف بعدما قضى على شخصين في أمريكا.. لماذا؟

نشر الجمعة ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يقتصر الأمر على فقدان البشر لحيواتهم بعد تعرّضهم لرذاذ مُعطّر، اعتقد أنه ارتبط سابقًا بحالات مميتة جراء مرض استوائي نادر. لكنه طال أيضًا حيوان الراكون الأليف الذي تحتضنه إحدى العائلات في تكساس.

وأفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أنّ التعرض لرذاذ غرفة يحتوي على "أحجار كريمة" بيع في "وول مارت" العام الماضي، تسبّب بوفاة شخص واحد في جورجيا وآخر في كانساس، بعدما أصيبا بداء الكَلْم، وهي عدوى يصعب تشخيصها، وتسبّبها بكتيريا Burkholderia pseudomallei.

وسُجّلت حالتان في الحد الأدنى في مينيسوتا وتكساس، تمّ ربطهما وراثيًا بحالة جورجيا.

وبحسب تقرير نشرته الوكالة الخميس، كشف عن أنّ حيوان الراكون الأليف توفي أيضًا بسبب تعرضه للرذاذ المُعطّر.

وتعد هذه أول حالة إصابة يتم الإبلاغ عنها لحيوان الراكون.

وفي حال تساؤلك عمّا حصل، كسر الراكون زجاجة من رذاذ الغرفة المُعطّر، ومشى على السائل.

وبعد حوالي أسبوعين من تعرضه لحادث الزجاجة، ظهرت عليه علامات وصفتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بأنّها "أعراض عصبية حادة تتماهى مع أعراض داء الكَلْم العصبي".

وتوفي بعد مرور ثلاثة أيام.

ويقول التقرير إن الأسرة قامت بلف الحيوان الأليف بغطاء قُماشي، ودفنته في أرض تابعة لممتلكات الأسرة.

وأجرت وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس ووكالة حماية البيئة جميع الاختبارات اللازمة على التربة حول موقع الدفن.

وكانت العينات المأخوذة إيجابية للحمض النووي للبكتيريا، لكن لم يكن هناك بكتيريا قابلة للحياة، ولم يتسبّب ذلك بتلوث بيئي.

وقالا المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إنّ مرض الكَلْم لا ينتقل عادةً من الحيوانات إلى البشر، لكنه يمكن أن يصيب مجموعة واسعة من الحيوانات ضمنًا الزواحف والأسماك والثدييات الأخرى.

ونظرًا لعدم وجود أي تلوث بيئي، لا ينبغي أن تنتقل البكتيريا إلى الحيوانات الأخرى من موقع الدفن.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أصدرت الوكالة تعليمات للأشخاص بالتوقف عن استخدام المنتج على الفور، وأعطت توجيهات محددة للتخلص من منتجات العلاج بالروائح المشتبه بها.