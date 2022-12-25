دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سلّطت وزارة الصحة والسكان المصرية مؤخرًا الضوء على الفيروس المخلوي التنفسي خلال حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر".
ورُغم أنه ليس بمرضٍ خطير، إلا أن "نسب انتشاره عالية"، بحسب ما ذكرته الخميس.
وإليك بعض أعراض الفيروس المخلوي التنفسي:
- الحرارة
- العطس
- ضيق في التنفّس
وتتراوح فترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام، وقد تصل إلى أسبوعين، ثم تظهر الأعراض على المريض.
وتستغرق فترة التعافي منه أسبوع، إلى أسبوعين.
ونصحت الوزارة بالحرص على تطهير الأسطح باستمرار لتجنّب انتشار العدوى، إذ يعيش الفيروس على الأسطح لساعات.
ويمكن تقليل فرص إصابة الأطفال من هذا الفيروس عبر تقوية مناعتهم، وذلك عبر الخطوات التالية:
- شرب السوائل، وتناول الأغذية التي تعزّز المناعة
- تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين "C"