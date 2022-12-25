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نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

مع انتشار الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.. كيف يمكنك معرفة متى يحتاج طفلك للذهاب إلى المستشفى؟

دراسة جديدة: الفيروس المخلوي التنفسي مسؤول عن وفاة 1 من كل 50 طفلًا دون سن الخامسة حول العالم

لقاح الفيروس المخلوي التنفسي للأطفال قد يتوفر العام المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سلّطت وزارة الصحة والسكان المصرية مؤخرًا الضوء على الفيروس المخلوي التنفسي خلال حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر".

ورُغم أنه ليس بمرضٍ خطير، إلا أن "نسب انتشاره عالية"، بحسب ما ذكرته الخميس.

وإليك بعض أعراض الفيروس المخلوي التنفسي:

الحرارة

العطس

ضيق في التنفّس

وتتراوح فترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام، وقد تصل إلى أسبوعين، ثم تظهر الأعراض على المريض.

وتستغرق فترة التعافي منه أسبوع، إلى أسبوعين.

ونصحت الوزارة بالحرص على تطهير الأسطح باستمرار لتجنّب انتشار العدوى، إذ يعيش الفيروس على الأسطح لساعات.

ويمكن تقليل فرص إصابة الأطفال من هذا الفيروس عبر تقوية مناعتهم، وذلك عبر الخطوات التالية: