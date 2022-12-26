نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي العريكة؟ أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنك تستطيع جعلها خيارًا صحيًا من خلال استخدام زبدة قليلة الدسم.

وتابعت أن عدد السعرات الحرارية هي 231 سعرة حرارية لكل 100 غرام.

وفي حال وجود تساؤلك عن العريكة، فهي تعتبر إحدى الوجبات الشعبية في محافظة وادي الدواسر، جنوب مدينة الرياض، خاصة خلال فصل الشتاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتتمتع الوجبة بفائدة غذائية عند تناولها بكمية مناسبة، حيث تمدّ الإنسان بالطاقة والسعرات الحرارية الكافية.

Credit: WAS

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، يتطلب إعداد العريكة خبرة وقوة، نقلًا عن أم ابراهيم، وهي إحدى نساء وادي الدواسر.

ويتطلب إعدادها عجن البر مع البزار فيما يوصف بـ "الرخو"، ويُترك فترة حتى يصل لمرحلة تسمى "الراسي".

وبعد أن يرسي العجين، تقوم المرأة بإعداد ما يسمى بـ"التناثيل"، وهي تجزئة العجين إلى ماهو أشبه بالكرات المستديرة، ثم تبدأ في خبزه على شكل أرغفة متينة.

وعندما يسخن التنور، تقوم بلصق تلك الأرغفة على جوانبه حتى تستوي، ثم تجمعها في آنية من الخشب تسمى "الميقعة"، وتقوم بتقطيعها بواسطة قطعة خشبية تسمى "المعراك"، وتسقيها بمرق اللحم والسمن أثناء عركها حتى تصبح كومة من العجين "المستوي".

وأخيرًا، تصنع فجوة في العريكة حتى تضع فيها المرق والسمن.

Credit: WAS

وحول الفوائد الصحية للعريكة، رأى المتخصّص في مجال التغذية عبدالرحمن الدوسري أن العريكة مكوّنها الرئيسي هو "القمح"، ويحتوي على "المنجنيز" و"الفوسفور" و"المغنيسيوم" و"السيلينيوم"، ويعد مصدرًا للزنك، والنحاس، والحديد، والبوتاسيوم، وغني بفيتامين B6، والنياسين والثيامين، وحمض الفوليك، وفيتامين B، وحمض البانتوثنيك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن الدوسري، أن بعض أنواع العريكة التي تقدم مع السمن تكون ثقيلة على شرايين القلب. وبالتالي، لاتصلح لمن يعاني من أمراض القلب، أو الكولسترول.