وسط تهديد فيروسي ثلاثي.. كيف تحمي نفسك خلال احتفالات رأس السنة؟

نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

الصحة الجيدة ضرورة كي تتمتّع بليلة رأس السنة.. إليك أنواع الفحوص التي ينصح بها الخبراء

كيف يمكنك الاحتفال في رأس السنة الجديدة بأمان في ظل جائحة كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--

مع اقتراب العام 2023، تزداد الدعوات لحضور احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة. ويخطّط كثر لحضورها، فتتراوح بين تلك التي تضم آلاف الأشخاص، أو التي تكتفي بعدد قليل من الأقارب والأصدقاء.

في الولايات المتحدة، تنظّم هذه التجمعات وسط تهديد ثلاثي، ألا وهو انتشار فيروسات الجهاز التنفسي المخلوي والإنفلونزا و"كوفيد-19".

ومع انتشار الفيروسات الثلاثة، يمكن أن تزيد هذه التجمعات من انتشار العدوى.

وأوضحت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن أكثر من 70٪ من أسرّة المرضى الداخليين قيد الاستخدام في جميع أنحاء البلاد.

م

ما الأمور التي يجب مراعاتها قبل حضور حفلات ليلة رأس السنة الجديدة؟ وما هي التدابير الاحترازية التي يمكن أن تقلّل من خطر الإصابة؟ وماذا تفعل في حال ظهور الأعراض بعد الحفلة؟

تُجيب الدكتورة لينا وين، المحلّلة الطبية لدى CNN، وطبيبة طوارئ، وأستاذة السياسة الصحية والإدارة بكلية معهد "ميلكن" للصحة العامة في جامعة "جورج واشنطن"، عن بعض الأسئلة المتعلّقة بحفلات رأس السنة الجديدة.

بداية، تشير وين إلى 3 عوامل يجب أخذها في عين الاعتبار.

أولًا، ما هي مخاطر إصابتك أو أحد أفراد أسرتك بفيروسات الجهاز التنفسي؟ إذا كان شخص ما مسنًا أو يعاني من نقص المناعة الشديد، فقد ترغب باتخاذ احتياطات إضافية.

ثانيًا، ما مدى أهمية هذه الأحداث بالنسبة لك؟ أوضحت وين أنّ كل تفاعل شخصي له مستوى معينًا من الخطر.

وهذا لا يعني أنه يتعيّن على جميع الأشخاص تجنّب الأنشطة بشكل دائم. لكن إذا حضرت حدثًا شديد الخطورة، فاعلم أن لديك فرصة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

وثالثًا، هل هناك توقيت محدد خلال السنة لا ترغب بأن تكون فيه مريضًا؟ على سبيل المثال، قد يرغب شخص ما بإجراء عملية جراحية في الأسبوع التالي لرأس السنة الجديدة، لذلك من المهم توخي الحذر حتى لا يُصاب بأي عدوى تدفعه إلى تأجيل العملية.

ولكن، كيف يستطيع الناس قياس مخاطر أحداث ليلة رأس السنة الجديدة؟

تعتمد المخاطر على نوع الحدث، ونوع التدابير الاحترازية المفروضة. وتزيد المخاطر طبعًا مع زيادة عدد الأشخاص المدعويين.

وأشارت وين إلى أنّ حفلات الهواء الطلق تمثّل خطرًا أدنى من تلك التي تقام في الداخل.

وما هي الإجراءات الاحترازية التي يجب أخذها بالاعتبار؟

غسل اليدين جيدًا

إحضار معقم اليدين

الوقوف بالقرب من النوافذ ومحاولة الابتعاد عن التجمعات

ارتداء الكمامات

ماذا يحدث إذا ظهرت عليك الأعراض بعد حدث ما؟

أكّدت وين على ضرورة إجراء اختبار "كوفيد-19" في حال ظهور الأعراض. ومن المهم التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول تناول العلاج المضاد للفيروسات.

ولا تنسَ إبلاغ منظّم الحفل على الفور حتى يتمكن من تنبيه الآخرين.

وأوضحت وين أنّ الأعراض الفيروسية لا تعني فقط "كوفيد-19"، فمن المهم إجراء اختبارات الإنفلونزا، والفيروس التنفسي المخلوي أيضًا.