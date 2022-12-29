كيف يؤثّر الضغط النفسي على الدماغ؟

نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

قد يكون الضغط الناجم عن الانتظار ضارًا بصحتك.. إليك بعض النصائح للتحلي بالصبر في الحياة اليومية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من ضغط نفسي مستمر، فربما حان وقت إعطاء الأولوية لصحتك العقلية.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أنّ الضغط النفسي يؤثّر على الدماغ بشكل كبير، مسببًا ما يلي:

ضعف الذاكرة

يؤدّي الضغط المستمر إلى تلف خلايا الدماغ.

يرفع مستوى الكوليسترول

يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وحدوث تقلبات مزاجية، وميل للحزن والاكتئاب.

يُقلل من التركيز

تتأثر إنتاجية العمل وتزداد فترات إنجاز المهام المختلفة

اضطرابات في النوم

يؤدي إلى خلل في وظائف الدماغ، ومنها تنظيم النوم

العصبية الشديدة

يعتبر التأثير الأكثر شمولية للضغط النفسي، بسبب تراكم التأثيرات السابقة

ونشر مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، 4 نصائح تساعدك بالتقليل من الضغوطات النفسية.

بداية، من المهم ممارسة الرياضة باستمرار، مع تناول غذاء متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

ويجب أيضًا التواصل مع من حولك، والتعبير عن الضغوطات التي تواجهها مع أهلك وأصدقائك.

ولا يمكن أن تنسى ممارسة هواياتك أو أي نشاط تفضله خلال يومك.

وأخيرًا، احصل على المساعدة، وتحدث مع مختص في حال الحاجة للاستشارة.

وبحسب ما ذكره مجلس الصحة الخليجي، عبر إنستغرام، أثبتت الدراسات أن الرجال أقل اعترافًا بحالات المزاج السلبية التي تواجههم، وطلب الحصول على الاستشارة التي يحتاجونها.