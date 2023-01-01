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نشر الأحد ، 01 يناير / كانون الثاني 2023

تشمل أضرارها تلف الدماغ.. بحث يكشف احتواء بعض أنواع الشوكولاتة على معادن ثقيلة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع أنّنا ننتظر الشّتاء بفارغ الصّبر كل عام، إلا أن البرد قد يكون أشد ممّا نستطيع تحمّله في بعض الأحيان.

ويجعلنا ذلك نفكّر بالتلذّذ بمشروبٍ دافئ مثل الشوكولاتة الساخنة.

وقد تشعر بالقلق من استهلاك هذا المشروب بسبب ما يحتوي عليه من شوكولاتة وسكّر.

ولذلك شارك مجلس الصحة الخليجي مؤخرًا تغريدة تتضمّن الخطوات التي يمكنك اتباعها لعمل مشروب صحّي.

اجعل كوب الشوكولاتة الساخنة أكثر صحّة بهذه الطرق:

استخدم الشوكولاتة الداكنة

استخدم الشوكولاتة الدّاكنة، فهي غنيّة بمضادات أكسدة تُدعى "فلافانول" تُساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدمويّة

استخدم القرفة

أضف القرفة، فهي تساعد على خفض مستوى السكّر في الدّم عبر تحفيز خلايا الجسم على الاستفادة من هرمون الإنسولين

تجنّب السكّر

ويحتوي الكوب الصغير العادي من الشوكولاتة الساخنة على 5 ملاعق صغيرة من السكّر تقريبًا.

ويمكنك صنع مشروب أكثر صحّة عبر استخدام الشوكولاتة الداكنة غير المحلّاة مع إضافة حليب ساخن قليل الدسم، أو حليب نباتي، أو ماء.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة سكر أقل بكثير، وسعرات حراريّة أقل من الشوكولاتة بالحليب، أو الشوكولاتة البيضاء الممزوجة بالحليب المجفّف، أو المكثّف.

ووجدت الدّراسات أن تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا قد ينعكس إيجابًا على صحة القلب، ويقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ولكن هل يعني ذلك أن تسمح لنفسك بتناول كميّة لا نهائيّة منها؟ الإجابة هي كلا.

وتحتوي الشوكولاتة الدّاكنة على قدر كبير من مركب يُسمى الثيوبرومين، وهو منبّه معروف للجهاز العصبي مرتبط بالكافيين.

ووجدت الدراسات أن تناول كميّات كبيرة يمكن أن يزيد معدّل ضربات القلب، ويفسد الحالة المزاجيّة.