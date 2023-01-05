إليكم قائمة الدول التي تفرض قيوداً على المسافرين من الصين بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل تفشي موجة من حالات فيروس كورونا في الصين، لجأت بعض الدول لفرض قيود السفر على المسافرين الصينيين تجنبًا لتفشي الفيروس.

ولكن هذا ليس في أوائل عام 2020، المشهد المألوف يحصل الآن حيث تكافح الصين أكبر تفشي لها على الإطلاق، بعد التخلي عن نهجها الصارم في القضاء على جائحة كورونا، وإعادة فتح حدودها جزئيًا بعد ثلاث سنوات من الوباء.

وبعدما أعلنت البلاد أنها ستسقط متطلبات الحجر الصحي للقادمين الدوليين واستئناف السفر للخارج للمواطنين الصينيين، الذي كان محظورًا في السابق، دفع ذلك إلى زيادة عدد المسافرين المتحمسين الذين حجزوا رحلات جوية خارج البلاد، بسبب تعطشهم لرحلة بعد عدة سنوات من العزلة، لكنه في المقابل أثار قلقًا بين بعض الحكومات في الخارج مع ارتفاع حالات فيروس كورونا في الصين.

وأعلنت اليابان مؤخرًا أن جميع المسافرين إلى الصين في غضون سبعة أيام سيتم اختبارهم عند وصولهم وأن الحكومة ستحدّ من عدد الرحلات الجوية من الصين وإليها. أما السلطات الهندية فقد طبقت إرشادات مماثلة على المسافرين ليس من الصين فحسب، بل أيضًا من العديد من الدول المجاورة لها بما في ذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند.

وأعلنت تايوان أيضًا عن اختبارات إلزامية عند الوصول للمسافرين القادمين من الصين. حيث حظرت الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي السياح الصينيين منذ انتشار الوباء، وتسمح فقط للمواطنين الصينيين بالزيارة لأسباب تجارية أو عائلية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلب نتيجة اختبار سلبية قبل المغادرة للمسافرين من الصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو - بالإضافة إلى مدن سيؤول، وتورنتو، وفانكوفر. واتبعت كندا وأستراليا الإجراءات ذاتها حيث فرضت على جميع المسافرين القادمين من الصين أو هونغ كونغ أو ماكاو، تقديم دليل لنتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا قبل المغادرة من الصين.

وفي أوروبا، شدّدت كل من إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإنجلترا قيودها. وتطلب إسبانيا، وفرنسا، وإنجلترا، نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا، بينما أعادت إيطاليا الاختبار الإلزامي.

ومن جهة أخرى، شددت كوريا الجنوبية وماليزيا، على فرض الاختبارات الاحترازية عند الوصول لجميع القادمين من الصين.

كما قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين من الدخول إلى المغرب، بينما ألزمت قطر القادمين من الصين بتقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا قبل مغادرتهم البلاد.

وانتقدت الصين، الثلاثاء، الإجراءات التي فرضتها عدّة دول على دخول المسافرين من الصين بسبب فيروس كورونا، قائلة إن تلك "القيود تفتقر إلى الأساس العلمي"، ووصفت بعض الإجراءات بأنها "مفرطة وغير مقبولة" وهدّدت بالرد بـ"إجراءات مناسبة"

وإليك قائمة بالدول التي تفرض القيود على المسافرين من الصين في الإنفوجرافيك أعلاه: