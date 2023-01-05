إذا كنت ترغب في منع الإصابة بسرطان الجلد.. فعليك تجنب هذه الأخطاء عند وضع واقي الشمس

تحذير للرجال فوق سن الخمسين: احترسوا من هذه المؤشرات لسرطان الجلد على جسمكم

دراسة: تناول مسكنات الألم الشائعة يمكن أن يمنع بعض أشكال سرطان الجلد

صيحة تنتشر على الانترنت حول سرّ العناية بالبشرة.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستخضع زوجة الرّئيس الأمريكي، السيدة الأولى جيل بايدن، لعمليّة جراحية الأسبوع المقبل، لإزالة "دملة" عُثِر عليها خلال فحص روتيني لسرطان الجلد بحسب ما ذكرته المتحدّثة باسم السّيدة الأولى، فانيسا فالديفيا، لـCNN الأربعاء.

وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في مذكرة صادرة عن مكتب السّيدة الأولى: "خلال فحصٍ روتيني لسرطان الجلد، عُثِر على دملة صغيرة فوق العين اليمنى للسّيدة الأولى".

وأفاد أوكونور: "بكثير من الحذر، أوصى الأطباّء بإزالتها".

وستخضع بايدن للعمليّة المعروفة باسم "جراحة موس" في 11 يناير/كانون الثاني في "مركز والتر ريد الطبّي العسكري الوطني" في بيثيسدا بولاية ماريلاند الأمريكية.

وجراحة موس هي إجراء طبي يُستخدم لمعالجة سرطان الجلد. ويُجرى استئصال طبقات رقيقة من الجلد، وتخضع كل طبقة رقيقة للفحص بدقة للكشف عن علامات السرطان. وتستمر هذه العملية حتى التأكد من عدم وجود أي علامات للسرطان.

وتُعد بايدن البالغة من العمر 71 عامًا أكبر امرأة تحتل منصب السّيدة الأولى في التاريخ الأمريكي الحديث.

وعادت أسرة بايدن هذا الأسبوع من عطلة في سانت كروا بالجزر العذراء الأمريكيّة، حيث قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيناقش إمكانيّة الترشّح لولاية رئاسيّة ثانية مع عائلته.