إجراء اختبارات على مياه الصرف الصحي للطائرات وسط تفشي كورونا بالصين

نشر الجمعة ، 06 يناير / كانون الثاني 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "ببعض الأعمال التمهيدية" لإجراء فحوصات لمياه الصرف الصحي مع شركات الطيران، بحسب قول لوري تريميل فريمان، الرئيسة التنفيذية للرابطة الوطنية لمسؤولي الصحة في المقاطعة والمدينة، يوم الأربعاء.

وكانت هناك مخاوف متزايدة بين مسؤولي الصحة العامة لتكثيف مراقبة متغيرات الفيروس وسط تفشي كوفيد-19 في الصين.

وقالت: "أعتقد أنهم قاموا ببعض التجارب المبكرة لرحلة واحد"، مضيفة أنه يمكن توسيع مثل هذا البرنامج لاختبار مياه الصرف الصحي من رحلات متعددة أو مطار واحد.

ولم تكن تعرف فريمان أي شركات الطيران التي شاركت في الاختبار الأولي لمياه الصرف الصحي.

وقالت: "يتطلب الأمر إبرام بعض الاتفاقيات مع شركات الطيران وما إلى ذلك.. لكنه يبدو مجالًا واعدًا للمراقبة في المستقبل".

وتابعت: "مراقبة مياه الصرف الصحي يمكن أن تكون مفيدة، وهي طريقة أقل تدخلاً لمراقبة الأمراض".

أخبرت الخطوط الجوية المتحدة شبكة CNN أنها "على اتصال بمركز السيطرة على الأمراض وتقوم بتقييم مشاركتنا" في البرنامج. وطلبت CNN تعليقًا من مراكز السيطرة على الأمراض ومن شركات الطيران الأمريكية الأخرى التي تخدم الصين.

وكان المسؤولون الأمريكيون قلقين بشأن صدق الصين وشفافيتها فيما يتعلق ببيانات كوفيد-19.

وقال أحد مسؤولي الصحة الفيدرالية لشبكة CNN الشهر الماضي: "كان هناك انخفاض في الاختبارات في جميع أنحاء الصين. وهذا أيضًا يجعل من الصعب معرفة معدل الإصابة الحقيقي".

واعتبارًا من يوم الخميس، يجب على المسافرين من الصين إظهار نتيجة اختبار سلبية قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

ويُذكر أن تخفيف قيود كوفيد-19 بسرعة في بكين قد أدى إلى زيادة عدد الحالات.

وتُطبق المملكة المتحدة وأستراليا وكندا الإجراءات نفسها. وحذّرت الحكومة الصينية من اتخاذ البلاد إجراءات مضادة ضد القيود.

لكن الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ودول أخرى حثّت الصين على مشاركة المزيد من البيانات.

وفي مكالمة مع نظيره الصيني الشهر الماضي، حثّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الصين على تحميل مزيد من البيانات الصحية، بحسب قول مسؤول أمريكي لشبكة CNN.