هل تبحث عن قرارت للعام الجديد؟ إليك ثلاث "مفاتيح" لحياة طويلة وسعيدة

ثلث البالغين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم ليلاً.. ماذا يقول الباحثون بهذا الشأن؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تبحث عن قرارات يمكنها إطالة حياتك خلال العام الجديد؟

وإليك هذه العادات الصحية الثلاث التي يمكنك اتباعها خلال عام 2023، والتي من شأنها الحد من التوتر لديك، وتحسين جودة نومك، وتعزيز مناعتك، وزيادة قوة عضلاتك، وقدرتك على الحركة، وكذلك تعزيز قوة عقلك، وتحسين مزاجك، ومحاربة الأمراض والمزيد.

1. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ووفقًا لما ذكرته أعلى منظمة صحية في الولايات المتحدة، أي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن "الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة تقريبًا في الأسبوع هم أقل عرضة لخظر الوفاة بجميع أسبابها بنسبة 33% مقارنة بمن هم غير نشطين بدنيًا".

وبحِسبة بسيطة، يعني ذلك أنه إذا استيقظت وتحركت لمدة 21.43 دقيقة كل يوم من أيام الأسبوع، فإنك تقلّل من خطر الوفاة لديك بمقدار الثلث.

وثبت أن المشي بوتيرة معتدلة يحسّن الوظيفة الإدراكية، والتحكم في الوزن، ويحدّ من مخاطر الإصابة بالأمراض ويقوّي العظام والعضلات.

وتُعد بعض فوائد التمارين الرياضية فورية، فبعد الانتهاء من ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني، ستشعر بقلق أقل وسينخفض مستوى ضغط الدم لديك، وستحظى بنوم أفضل في تلك الليلة.

ومع إكمال المدّة الموصى بها من 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيًا للبالغين لممارسة التمارين المعتدلة الشدة - مثل المشي السريع، والرقص، وركوب الدراجات، والتمارين الرياضية المائية - فإن الفوائد ستزيد حتمًا.

وفي غضون بضعة أشهر، ستلاحظ تحسنًا في مستويات ضغط الدم، ووظائف القلب والرئتين، بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وخطر الإصابة بالسكري من النوع 2، وخطر الإصابة بأنواع الأمراض السرطانية مثل سرطان المثانة، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان الكلى، وسرطان الرئة، وسرطان المعدة.

2. تناول نظام غذائي نباتي

ويمكنك إضافة ما يصل إلى 13 عامًا إلى حياتك إذا تناولت القليل من اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة، واستبدلتها بالمزيد من الفاكهة، والخضار، والبقوليات، والحبوب الكاملةـ والمكسرات، وفقًا لبحث نُشر في عام 2022.

ويحقق تناول المزيد من البقوليات أكبر المكاسب في طول العمر، والتي تشمل الفول والبازلاء والعدس، والحبوب الكاملة، والمكسرات مثل الجوز واللوز والفستق، وفقّا لما أشارت إليه الدراسة.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن الوصفات وخيارات الطعام، فهناك العديد من الأنظمة الغذائية النباتية الممتازة التي يمكنك اتباعها.

وثبت أن نظام داش الغذائي، أو الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، يقلل من ارتفاع ضغط الدم.

وهناك نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، الذي يوصي به خبراء التغذية، وأظهرت الدراسات أن وجبات الطعام من منطقة البحر الأبيض المتوسط المشمسة يمكنها أن تقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، وارتفاع الكوليسترول، والسكتة الدماغية، والخرف، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب، وسرطان الثدي.

وتعتمد طريقة تناول الطعام في البحر الأبيض المتوسط على النباتات، لذا تشمل هذه الحمية تناول الكثير من الفاكهة، والخضار، والحبوب، والمكسرات، والبذور.

3. الحصول على نوم جيد

وقد تختار القيام بالمزيد من التمارين أو تناول الطعام الصحي، لكن جسمك سيطالبك بالنوم. ومع ذلك، فإن المدة التي تستغرقها في النوم أنت من يحددها.

واعتمادًا على العمر، من المفترض أن ينام الأشخاص ما بين سبع إلى عشر ساعات كل ليلة. وبحسب الدراسات، ارتبط الحصول على نوم أقل خلال هذه الفترة بارتفاع ضغط الدم، وضعف جهاز المناعة، وزيادة الوزن، ونقص الرغبة الجنسية، وتقلّب المزاج، والاكتئاب، وزيادة مخاطر الإصابة بالسكري، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والخرف، وبعض أنواع السرطان.

كما أن النوم أقل من الفترة الموصى بها كل ليلة بشكل منتظم قد يضاعف من خطر الوفاة.

وفي دراسة طولية شملت مشاركة 10،308 موظفًا حكوميًا بريطانيًا، وجد الباحثون أن أولئك الذين قللو من نومهم من سبع إلى خمس ساعات أو أقل في الليلة كانوا أكثر عرضة للوفاة من جميع الأسباب، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتزداد فرصتك في الإصابة بمرض أو حالة طبية خطيرة إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم. وهذا لأنه أثناء النوم، يقوم جسمك حرفياً بعملية إصلاح واستعادة طاقته.

وبمجرد أخد خطوة واحدة صغيرة للبدء بهذه العادات ستصبح في طريقك إلى حياة أكثر سعادة وصحة. وستساعد هذه العادات أيضًا في تقليل التوتر، وتحسين حالتك المزاجية، وتنشيط حياتك الجنسية.