ما الفرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر أمراض القلب القاتل الرئيسي في جميع أنحاء العالم، وأكبر سبب للوفاة في الولايات المتحدة.

وأودت تلك الأمراض بحياة ما يُقدّر بحوالي 17.9 مليون شخص في عام 2019، ويُمثّل ذلك 32% من إجمالي الوفيّات على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالميّة (WHO).

ولكن ليست جميع أمراض القلب متشابهة، ويمكنها أن تؤّثر على الأوعية الدمويّة المتّجهة للقلب، أو الدّماغ، وعضلات القلب، والصمّامات، ومناطق أخرى من الجسم.

ويمكن أن تتطلّب أمراض القلب والأوعية الدمويّة الخضوع لعلاج طويل الأمد، ويمكنها الحدوث بشكلٍ مفاجئ وشديد.

وتختلف السكتة القلبيّة عن النوبة القلبيّة، ولكن يمكن أن تتسبّب أي حالة قلبيّة معروفة تقريبًا، بما في ذلك النوبة القلبيّة، بسكتة قلبيّة.

تعرّف إلى الفرق بين الحالتين في الإنفوغرافيك أعلاه: