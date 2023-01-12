يعزز عملية الهضم.. ما أبرز استخدامات اليانسون في الطب البديل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في فصل الشتاء، يتجه غالبية الأشخاص إلى المشروبات الساخنة، وتحديدًا تلك التي تحتوي على نباتات عشبية، لمساعدتهم على الشعور بالدفء، وتقوية جهاز المناعة.

ومن بين هذه المشروبات، يتمتع اليانسون بفوائد عديدة، وففًا لما ذكرته هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وفيما يلي، إليك أبرز المعلومات التي قدمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اليانسون:

اليانسون

نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة الخيميّة، وتُستخدم فيه البذور وزيوته العطرية.

استخداماته في الطب البديل:

تخفيف آلام واضطرابات الجهاز الهضمي، وتعزيز عملية الهضم

تعزيز صحة الجهاز التنفسي والمساهمة في علاج الربو والسعال

تحذيرات

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه اليانسون، ومن نباتات تنتمي لعائلته ذاتها، مثل الكرفس والشمّر، والشبت، والكزبرة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن بذور اليانسون تتمتع بخصائص مضادة للجراثيم والميكروبات.

ليس ذلك فحسب، وإنما تُحفّز الجسم أيضًا على إنتاج الأجسام المناعية.