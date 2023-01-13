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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر أمراض القلب القاتل الرئيسي في جميع أنحاء العالم، وأول سبب وفاة في الولايات المتحدة.

وأودت تلك الأمراض بحياة نحو 17.9 مليون شخص عام 2019، ويُمثّل ذلك نسبة 32% من إجمالي الوفيّات على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالميّة.

لكن ليست جميع أمراض القلب متشابهة، ويمكنها أن تؤّثر على الأوعية الدمويّة المتّجهة للقلب، أو الدّماغ، وعضلات القلب، والصمّامات، ومناطق أخرى من الجسم.

ويمكن أن تتطلّب أمراض القلب والأوعية الدموية الخضوع لعلاج طويل الأمد، ويمكنها الحدوث بشكلٍ مفاجئ وقاتل، كما حدث مع ليزا ماري بريسلي، ابنة إلفيس بريسلي، الخميس، عن عمر يناهز 54 عامًا، بعد تعرّضها لسكتة قلبية، نُقلت على أثرها إلى المستشفى.

ويبقى سبب تعرّضها لسكتة القلبية ليس واضحًا.

فما هي السكتة القلبية؟

تنتج السكتة القلبية عن الاضطرابات الكهربائية التي تتسبّب بتوقّف القلب فجأة عن الخفقان كما ينبغي.

في حالة السكتة القلبية، يمكن أن تحدث الوفاة بسرعة إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الإسعافية اللازمة فورًا.

وقالت جمعية القلب الأمريكية: "يمكن عكس توقف القلب عند إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام صدمات مزيل الرجفان الخارجي الآلي ما يساعد القلب على استعادة ايقاعه خلاف بضع دقائق".

ويؤدي التوقف المفاجئ وغير المتوقع لوظيفة القلب أيضًا إلى فقدان مفاجئ للوعي والتنفس.

وتختلف السكتة القلبيّة عن النوبة القلبيّة، لكن يمكن أن تتسبّب أي حالة قلبيّة معروفة تقريبًا، ضمنًا النوبة القلبية، بسكتة قلبية.

ما هي النوبة القلبية؟

بخلاف السكتة القلبية، فإن النوبة القلبية ناجمة عن مشكلة في الدورة الدموية. وتحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره.

وقالت الدكتورة نيكا غولدبرغ، المديرة الطبية لـ"أتريا" نيويورك وأستاذة الطب المساعدة بكلية "غروسمان" للطب في جامعة نيويورك، لـCNN سابقًا: "الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالنوبات القلبية هم الذين لديهم تاريخ عائلي من النوبات القلبية، وارتفاع بالكوليسترول، وارتفاع في ضغط الدم، والسكري، ولا يمارسون الرياضة، ويدخنون السجائر".

وبحسب ما ذكرته جمعية القلب الأمريكية، فإن سببًا آخر أقل شيوعًا للنوبة القلبية مردّه إلى التشنج الناجم عن التبغ أو العقاقير غير المشروعة، مثل الكوكايين، ما يؤدي إلى تعطيل عضلة القلب.

ويمكن أن تكون النوبات القلبية قاتلة، لكنها لا تؤدي تلقائيًا إلى الموت. وغالبًا ما تمنع المساعدة الطبية الطارئة الفورية من حدوث نتائج خطيرة.

ما هو قصور القلب؟

يحدث عندما لا يستطيع القلب ضخّ الدم بشكل فعّال عبر الشرايين وجهاز الدورة الدموية إلى أعضاء وأنسجة الجسم الأخرى.

وتشمل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى قصور القلب كلًا من ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة، ومرض الشريان التاجي، أي عندما تتراكم اللويحات في جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضييقها وزيادة صعوبة ضخ الدم.

ويُذكر أن علاج قصور القلب ضروري لمنع النوبة القلبية المهددة للحياة، لكنه ليس مهددًا للحياة بشكل مباشر مثل النوبة القلبية أو السكتة القلبية.