قائمة بأخطر المهن التي يرتفع فيها معدل الإصابات "المميتة" بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لآخر بيان صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تعتبر مهنة قطع الأشجار الأخطر بين المهن التي سجّلت أعلى معدل إصابات مميتة أثناء العمل، عام 2021.

ووفقًا للإحصاءات، سجل العاملون بمهنة قطع الشجر أعلى معدل إصابات مميتة أثناء العمل خلال عام 2021 ، لتصل إلى 82.2 لكل 100,000 عامل. تلتها مهنة صيد السمك والصيد البري ثم مهنة تشييد أسقف المباني بمعدل 75.2 و59 على التوالي لكل 100,000 عامل.

إليكم إضاءة في الإنفوغرافيك أعلاه، على المهن الأشد فتكًا في الولايات المتحدة في 2021.