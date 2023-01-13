دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لعملية فصل توأم سيامي عراقي من قبل فريق طبي في المملكة العربية السعودية تكللت بالنجاح الأمر الذي أثار تفاعلا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير أنه "إنفاذا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- تمكَّن الفريق الجراحي المختص - بحمدالله - من فصل التوأم السيامي العراقي ’عمر وعلي‘ الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية".

ونقل التقرير على لسان رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، عبدالله الربيعة، قوله إن "البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عاماً أن يعتني بـ127 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة"، مؤكداً على أن هذا الإنجاز الطبي "يترجم الشعور الإنساني النبيل للقيادة الحكيمة وحرصها على تقديم الخير للإنسان أينما كان، كما يعكس التفوق الطبي السعودي؛ الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته".

وذكرت الوكالة ان والدي التوأم "قدما شكرَهما وامتنانَهما لخادمِ الحرمين الشريفين ووليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - على قيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما، مشيدين بما تقوم به المملكة من عمل إنساني كبير، مقدرين حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طيلة مدة إقامتهم في المملكة".