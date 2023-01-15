بـ4 خطوات.. كيف يمكنك تقليل السكر في نظامك الغذائي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن السكر يؤدي إلى زيادة الوزن والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وغيرها.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هناك بعض الخطوات التي يمكن القيام بها للحد من استهلاك السكر.

ما أبرزها؟

تجنب العصائر ومشروبات الفاكهة التي تحتوي على السكر المضاف

تجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والرياضية

يُنصح بتقليل كمية السكر أثناء إعداد الحلويات المنزلية إلى النصف

يُنصح بتقليل كمية السكر في الشاي والقهوة تدريجيًا

وفي حال كنت من بين الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التخلي عن تناول الحلويات بشكل عام، نشرت وزارة الصحة العامة في قطر، عبر "إنستغرام"، أيضًا مجموعة من النصائح التي من شأنها أن تساعدك.

حدّد

حدّد أيام معينة لتناول الحلوى مثلًا فقط في عُطلات نهاية الأسبوع

استبدل

استبدل الحلوى ببدائل صحية مثل الفاكهة الطازجة، أو المجمّدة، أو المجففة، أو الحلويات قليلة الدسم، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر

قلّل

قلل كمية السكر التي تضيفها إلى وصفاتك عند تحضير الكعك والحلوى، واستبدل السكر بصلصة غير محلاة

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