احذر منها.. هذه الحشرات تنتشر في الأجواء الماطرة

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نشر الأحد ، 15 يناير / كانون الثاني 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجب عليك الحذر من الحشرات سواءً كنت تخاف منها أم لا، فهي قد تُصيبك بأمراض مختلفة.

وأشار الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبّية إلى كثرة انتشار النواقل المسبّبة للأمراض أثناء الأجواء الماطرة.

والنواقل عبارة عن كائنات حيّة تنقل العوامل المُمرِضة والطفيليّات من شخصٍ أو حيوان مصاب إلى آخر.

وتتضمّن النواقل التي يجب الحذر منها هذه الحشرات:

البعوض

القراد

البق

الذباب

ومن المحتمل أن تنقل هذه الحشرات أمراضًا مثل حمّى الضنك، والملاريا.

ويمكنك تجنّب الحشرات بهذه الطرق:

ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة

تغطية الساقين في الأماكن التي تنتشر فيها الحشرات

استخدام الكريمات الطاردة لهذه الحشرات

وضع شِباك بفتحات ضيّقة على الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات

وأشار الموقع الرسمي لمنظّمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن مكافحة النّواقل هي بمثابة الطّريقة الأساسيّة لمعالجة العديد من الأمراض الرئيسيّة المعدية في العالم.

ويتعرض 80% من سكّان العالم لخطر الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، وتتركّز الكثير من هذه الأمراض في أشد المجتمعات المحليّة فقرًا في المناطق المداريّة وشبه المداريّة بحسب ما ذكرته المنظّمة.