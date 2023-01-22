استمتع بشتاء صحي بـ5 نصائح أساسية لتفادي الأمراض

نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

خطوة بخطوة لتحضير حساء الحمص.. ما هي فوائده في فصل الشتاء؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد الاستمتاع بشتاء صحي وخالٍ من الأمراض؟ تقدم وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، 5 نصائح أساسية يجدر بك اتباعها، وأهمها تحقيق التوازن في طعامك، والتقليل من تناول السكريات، وممارسة الرياضة بانتظام لتقوية المناعة، والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا، وعدم إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق، وشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن السكريات المضافة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية في حال استهلاكها بكميات كبيرة.

وتتمثل أبرز هذه المشاكل بزيادة الوزن (السمنة)، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

ومن المهم تجنب استهلاك المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، وشرب الماء بدلًا من ذلك.

ويجب الحرص على تناول أطعمة صحية مثل الفاكهة، والخضار الطازجة، والأرز الأسمر، والفاصولياء، والأسماك، والعدس.

ويمكن أيضًا تناول المكسرات، والجبن قليل الدسم، والرقائق المقرمشة قليلة الصوديوم والخضار مع التغميسات، أو الزبادي مع الفاكهة الطازجة.

وفي وقت سابق، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات بشأن ممارسة الرياضة، إذ أوصت بأن يحصل البالغون على 150 دقيقة على الأقل، أي ساعتين ونصف الساعة من النشاط البدني المعتدل إلى شديد الوتيرة أسبوعياً.

وكشف مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن حاجة الجسم لشرب الماء في الشتاء لا تقل أهمية عن الصيف.

ولكن، تساعد درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف على تذكر شرب الماء، على عكس ذلك في فصل الشتاء.