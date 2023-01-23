غيوم الشتاء لا تعني أنك بمأمن.. لماذا عليك وضع واقي الشمس طوال الوقت؟

نشر الاثنين ، 23 يناير / كانون الثاني 2023

إذا كنت ترغب في منع الإصابة بسرطان الجلد.. فعليك تجنب هذه الأخطاء عند وضع واقي الشمس

"جونسون آند جونسون" تقوم بسحب واقيات الشمس الخاصة بها من السوق بعد العثور على مواد كيميائية مسببة للسرطان فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصعب أحيانًا تذكّر وضع واقي الشمس عند الخروج من المنزل. ولذلك قد تبدو أجواء الشّتاء الغائمة بمثابة عذر لعدم استخدامه.

وأشارت تغريدة لوزارة الصحة السعودية إلى ضرورة وضع واقي الشّمس حتّى خلال الأجواء الشتويّة الغائمة لحماية بشرتك من الأشعّة فوق البنفسجيّة.

ويُعتبر من المهم حماية نفسك من الأشعّة فوق البنفسجيّة طوال العام، وليس خلال فصل الصيف فقط، وفقًا للموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

ويمكن أن تصل إليك الأشعّة فوق البنفسجيّة حتّى في الأيّام الباردة، والملبّدة بالغيوم، ويمكنها أن تنعكس عن أسطح مثل الماء، والأسمنت، والرّمل، والثّلج.

ووفقًا لما ذكره موقع وزارة الصحة السعودية عبر الإنترنت، تتكوّن أشعّة الشّمس التي تصل إلينا من نوعين من الأشعّة الضّارة، وهي الأشعّة فوق البنفسجيّة ذات الموجة الطّويلة، والأشعّة فوق البنفسجيّة ذات الموجات القصيرة.

وإليك بعض أضرارها وخصائصها:

الأشعة فوق البنفسجيّة ذات الموجة الطويلة:

تُسبّب هذه الأشعّة شيخوخة الجلد، وتؤدّي إلى ظهور التجاعيد، والتصبغات

يمكنها اختراق زجاج النّوافذ، وطبقات الجلد العميقة أيضًا

الأشعّة فوق البنفسجيّة ذات الموجات القصيرة:

تُسبّب هذه الأشعّة حروقًا في الطّبقات السطحيّة للجلد

يظهر أثرها على هيئة اسمرار، وحرقة في الجلد

ويجدر بالذّكر أن كلاهما يتلفان البشرة، ويتسبّبان بسرطان الجلد.