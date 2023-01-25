3 خرافات عن النوم قد تمنعك من الحصول على قسط جيد من الراحة

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دراسة عن القلب والنوم: ما هو مقدار وقت النوم الذي تحتاجه كل ليلة من أجل التمتع بقلب سليم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تتجنّب أخذ قيلولة لاعتقادك أنها ستضرّك؟ ليس ذلك إلا واحدًا من بين العديد من الاعتقادات الخاطئة والمنتشرة بشأن النوم.

وشاركت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عِش بصحة"، تغريدة على "تويتر" أوضحت فيها بعض المفاهيم الخاطئة عن النوم.

إليك 3 معلومات خاطئة عن النوم:

خرافة: القيلولة مضرّة

الحقيقة: يمكنها أن تكون صحيّة بشرط ألا تتجاوز 20 إلى 30 دقيقة

خرافة: يكفي النوم لساعتين فقط

الحقيقة: لكل فئة عمريّة ساعات نوم مختلفة

خرافة: القهوة لن تعيق النوم

الحقيقة: حتّى إذا تمكّنت من النوم، ستؤثّر القهوة على جودة نومك

ولا تقتصر فوائد النوم على التمتّع بالنشاط والقوة لخوض مهامك في اليوم التالي فقط، إذ تحافظ على صحة قلبك أيضًا.

وهناك أدلّة متزايدة على أن الأشخاص الذين لا ينامون بشكل كافٍ، غالبًا ما يتّبعون نظامًا غذائيًا سيئًا.

وقد يعود ذلك جزئيًا لكون النوم عملية ترميمية، بين أمورٍ أخرى، إذ تُنتج وتنظّم الهرمونات التي يمكن أن تُشعرك بالشّبع أو الجوع.

وعندما تخرج هذه الهرمونات عن السيطرة، قد ينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الطعام، والبحث عن الأطعمة الغنيّة بالسعرات الحرارية التي تمنحك طاقة سريعة.

كما يمكن أن تؤدّي قلة النوم إلى زيادة مستويات التّوتر، ومخاطر الإصابة بالاكتئاب، وهما يؤثران أيضًا على صحة القلب.