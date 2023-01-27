دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توصّلت دراسة جديدة إلى أنّ الإشعاع الناتج عن مجففات الأظافر قد يتلف الحمض النووي ويتسبّب بطفرات تؤدي للإصابة بمرض السرطان في الخلايا البشرية، ما قد يدفع النساء إلى التساؤل عما إذا كان اعتماد أسلوب "أظافر الجل" Gelish يستحق المخاطرة.

ويقول بعض أطباء الأمراض الجلدية إن نتائج الدراسة، التي نُشرت في 17 يناير/كانون الثاني بمجلة Nature Communications، ليست جديدة عندما يتعلق الأمر بالمخاوف بشأن الأشعة فوق البنفسجية من أي مصدر. وفي الواقع، تؤكد النتائج سبب تغيير بعض طبيبات الجلد الطريقة التي يحصلن بها على ما يعرف بأظافر الجل أو التوقف عن الحصول عليها تمامًا.

من جانبها، قالت الدكتورة جوليا كيرتس، الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية بجامعة يوتا، غير المشاركة في الدراسة: "تساهم النتائج في البيانات المنشورة بشأن آثار الأشعة (فوق البنفسجية) الضارة، وتظهر موت الخلايا المباشر وتلف الأنسجة ما قد يؤدي للإصابة بسرطان الجلد".

ولفتت كورتيس إلى أنّ "أسِرَّة التسمير مُدرجة على أنّها مسببة للسرطان"، وبالمثل تعد أجهزة تجفيف الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية بمثابة أسرّة صغيرة لتسمير أظافرك من أجل الحصول على أظافر الجل.

ويتراوح طول الأشعة فوق البنفسجية، وهي شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي، من 10 إلى 400 نانومتر، وفقًا لمركز UCAR لتعليم العلوم.

ويمكن للأشعة فوق البنفسجية من النوع أ (315 إلى 400 نانومتر)، الموجودة في ضوء الشمس، أن تخترق الجلد بعمق أكبر، وتستخدم بشكل شائع في مجففات الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية، التي أصبحت رائجة خلال العقد الماضي.

وبينما تستخدم أسرّة التسمير 280 إلى 400 نانومتر، يتراوح الطيف المستخدم في مجففات الأظافر من 340 إلى 395 نانومترًا، وفقًا لبيان صحفي حول الدراسة.

وقال مؤلف الدراسة، لودميل ألكسندروف: "إذا نظرت إلى الطريقة التي يتم بها تسويق هذه الأجهزة، فستعتقد أنّها آمنة، ولا شيء يدعو للقلق، لكن على حد علمنا، لم يدرس أحد بالفعل هذه الأجهزة وكيف تؤثر على الخلايا البشرية على المستويين الجزيئي والخلوي حتى الآن".

وقام الباحثون بتعريض خلايا من البشر والفئران للأشعة فوق البنفسجية، ووجدوا أن جلسة مدتها 20 دقيقة أدت إلى موت 20 إلى 30% من الخلايا. وأدى تعريضهم لهذا الضوء ثلاث مرات متتالية لمدة 20 دقيقة في كل منها، إلى وفاة ما بين 65 و70% من الخلايا المكشوفة.

وعانت الخلايا المتبقية من تلف الميتوكوندريا والحمض النووي، ما أدى إلى حدوث طفرات ذات أنماط لوحظت في سرطان الجلد لدى البشر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جولي روساك، طبيبة الأمراض الجلدية، ومؤسسة عيادة روساك للأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، أن أكبر قيود الدراسة تتمثل في أن تعريض سلالات الخلايا للأشعة فوق البنفسجية يختلف عن إجراء الدراسة على البشر والحيوانات الحية.

ولفتت روساك غير المشاركة في الدراسة، إلى أنه "عندما نقوم بتعريض أيدي البشر للأشعة، هناك فرق بالتأكيد. تمتص الطبقة العليا من الجلد معظم الأشعة فوق البنفسجية. وعند تشعيع الخلايا مباشرةً في طبق بتري بالمختبر، يكون ذلك مختلفًا بعض الشيء. إذ ليس لديك الحماية ذاتها من الجلد. إنه أيضًا تشعيع مباشر جدًا للأشعة فوق البنفسجية.

لكن الدكتورة شاري ليبنر، أستاذة مشاركة في طب الأمراض الجلدية السريرية، ومديرة قسم الأظافر لدى مركز وايل كورنيل الطبي، غير المشاركة في الدراسة، أنه بالإضافة للأدلة السابقة، مثل تقارير الحالة عن الأشخاص الذين أصيبوا بسرطان الخلايا الحرشفية، وهو ثاني أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعًا، بالاشتراك مع مجففات الأشعة فوق البنفسجية، تعني أنه يجب علينا بالتأكيد "التفكير بجدية أكبر قبل تعريض أيدينا إلى الأشعة فوق البنفسجية من دون أي حماية".

تقليل المخاطر الخاصة بك

إذا كنتِ قلقة بشأن اعتياد أسلوب أظافر الجل ولا ترغبين بالتخلي عنها، فهناك بعض الاحتياطات التي يمكنكِ اتخاذها للتخفيف من المخاطر.

وقالت كيرتس، التي لا تعتمد أسلوب أظافر الجل، "ضعي واقيًا من الشمس واسع الطيف يحتوي على الزنك والتيتانيوم حول الأظافر، وارتدي قفازات الأشعة فوق البنفسجية مع قطع أطراف القفاز عندما يحين وقت تعريض أظافرك للأشعة".

وتوصي كيرتس ببدائل لأظافر الجل، مثل الأظافر الاصطناعية الجديدة المتوفرة عبر الإنترنت، التي لا تتطلب دائمًا أن يتم تثبيتها بواسطة مجففات الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية.

أما ليبنر فرأت أن بعض صالونات التجميل تستخدم مصابيح LED، والتي "يُعتقد أنها لا تصدر أي ضوء للأشعة فوق البنفسجية أو كميات أقل بكثير".

وتحرص ليبنر على طلاء أظافرها بانتظام بصالونات التجميل، التي عادة ما تستمر من سبعة إلى 10 أيام، ليس في محاولة لتجنب الأشعة فوق البنفسجية ولكن لأنها لا تحب نقع أظافرها بالأسيتون الذي تشمله عملية الحصول على أظافر الجل.

وأضافت: "يجف طلاء الأظافر العادي بالهواء، على عكس طلاء أظافر الجل الذي يحتاج تنشيط البوليمرات الموجودة فيه من خلال مصابيح الأشعة فوق البنفسجية".

إذا كنت قد حصلت على عناية بأظافرك مع جل بانتظام، فإن ليبنر توصي بزيارة طبيب أمراض جلدية معتمد يمكنه فحص بشرتك بحثًا عن أي آثار لسرطان الجلد وعلاجه قبل أن يتفاقم لمشكلة خطيرة.

ورغم انتفاء وجود بيانات كافية للخبراء لمعرفة عدد المرات التي يسمح للنساء بالحصول على أظافر الجل من دون تعريض أنفسهن للخطر، إلا أنّ كيرتس توصي بالحصول عليها فقط خلال المناسبات الخاصة.

وتقوم روساك باستخدام كريم واق من الشمس وقفازات عندما تخضع لطلاء أظافر الجل، وأضافت أن تطبيق السيروم الغني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي، مسبقًا قد يساعد أيضًا في الحد من التعرّض للأشعة فوق البنفسجية.

ونصح الخبراء الأشخاص الذين لديهم تاريخًا عائليًا من الإصابة بسرطان الجلد، أو حساسية على الضوء أن يكونوا أكثر حرصًا في اتخاذ الاحتياطات. وسواء كنت معرضة لخطر أكبر أم لا، فإن أطباء الأمراض الجلدية حثّوا على توخي الحذر.