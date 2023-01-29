نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

زراعة رئة وكبد معًا.. عملية جراحية نادرة تنقذ ممرضًا سابقًا من الموت

1 من 10 عمليات زرع رئة عام 2021 أُجريت لمرضى فيروس كورونا... ما المشترك بينهم جميعًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت بالاسترواح الهوائي الصدري؟

سلّطت مدينة الملك سعود الطبية الضوء على حالة يُشار إليها بانكماش الرّئتين، أو الصدر المثقوب، بتغريدة على "تويتر".

وتُدعى هذه الحالة الاسترواح الهوائي الصدري، وهي عبارة عن تجمّع غير طبيعي من الهواء أو الغازات داخل الغشاء البلّوري المُحيط بإحدى الرّئتين، أو ما يُسمّى بالحيز الجنبي.

ما أسباب الاسترواح الهوائي الصدري؟

قد ترتبط الإصابة بجرح نافذ، أو طعنة في القفص الصدري، أو التعرّض لطلقة ناريّة في منطقة الصدر

السقوط من مكانٍ عال

التعرّض لحادث سيارة

ما هي أعراضه؟

ألم مفاجئ حاد على جانب واحد من الصدر

ضيق في التّنفس

ألم في الكتف

ما هي طريقة العلاج؟

تتوفّر مختلف الخيارات العلاجية الجراحية وغير الجراحية لهذه الحالة.

ولكن يمكن الاكتفاء بمتابعة حالة المريض من دون أي تدخّل دوائي، أو جراحي في حال عدم وجود أعراض.

كما يُنصح المصاب بعدم القيام بأي مجهود بدني أو أداء رياضات مرهقة لحين التأكّد من الشّفاء.