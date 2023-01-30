ما هي أخطر الأمور التي يقوم بها الأشخاص عند إصابتهم بالمرض؟

هذا ما يفعله الإفراط في تناول المضادات الحيوية للجسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد الشفاء من المرض، قد يحتفظ البعض بالمضادات الحيوية التي وصفها الطبيب لهم لاستخدامها في المستقبل. ولكن يُعد القيام بذلك واحدًا من أخطر الأمور على الصحة.

وسلّط الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبيّة الضوء على قائمة من الأشياء التي يجب عليك تجنّبها عند إصابتك بالمرض، وذلك بتغريدة على "تويتر".

إليك أخطر الأمور التي يمكنك القيام بها عند إصابتك بالمرض:

تناول المضادات الحيويّة عند الإصابة بالزكام

عدم الالتزام بفترات ووقت العلاج

عدم تناول المضاد الحيوي بحسب تعليمات الطبيب

الاحتفاظ بما يتبقّى من المضاد الحيوي واستخدامه مرّة أخرى من دون استشارة طبيب مختص

ووفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، تُعد مقاومة المضادات الحيوية، وهي الأدوية المستخدَمة للوقاية من العدوى البكتيرية وعلاجها، من أكبر المخاطر التي تواجه الصحّة العالميّة، والأمن الغذائي، والتنمية اليوم.

وتؤدّي مقاومة المضادات الحيوية إلى تمديد فترة الرقود في المستشفى، وارتفاع التكاليف الطبيّة، وزيادة معدّل الوفيات.