بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.. كيف تقلّل من خطر الإصابة به؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يصادف اليوم العالمي للسرطان اليوم 4 فبراير/ شباط، ويهدف إلى زيادة الوعي حول مرض السرطان، والتشجيع على الوقاية منه، واكتشافه، وعلاجه. السرطان مصطلح عام لمجموعة كبيرة من الأمراض التي يمكن أن تصيب أي جزء من الجسم، والمصطلحات الأخرى المستخدمة هي الأورام الخبيثة، والأورام.

يُعد تعاطي التبغ، واستهلاك الكحول، والنظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني، وتلوث الهواء، عوامل خطر للإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض غير السارية.

بعض الالتهابات المزمنة تشكل عوامل خطر للإصابة بالسرطان. هذه قضية خاصة في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل. يُعزى ما يقرب من 13٪ من السرطانات التي تمّ تشخيصها خلال عام 2018، على مستوى العالم إلى العدوى المسببة للسرطان.

تزيد فيروسات التهاب الكبد B وC وبعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري، من خطر الإصابة بسرطان الكبد وعنق الرحم على التوالي.

تزيد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بمعدل ستة أضعاف، ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطانات أخرى.

إليكم 9 طرق، واردة في الإنفوغرافيك أعلاه، حول تقليل خطر الإصابة من مرض السرطان والوقاية منه.