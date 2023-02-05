ما هي كمية الماء التي تحتاج لشربها في اليوم؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تجنب الجفاف

الصداع والخمول والغضب بسبب العطش.. إليك ما قد يحدث لجسمك إذا لم تشرب كمية كافية من الماء أثناء النهار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد لا يشرب العديد من الأشخاص ما يكفي من الماء يوميًا. ولكن، ربما يكون تناول أنواع الفاكهة الغنية بالماء بمثابة الحل الأمثل.

وأشار حساب "عش بصحة"، المنصة الرئيسة للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر موقع "تويتر"، إلى أن 6 أنواع من الفاكهة ستروي جسمك حتمًا.

البطيخ: 91٪ من الماء

الفراولة: 91٪ من الماء

البرتقال: 87% من الماء

الخوخ: 87% من الماء

التفاح: 84% من الماء

الموز: 75% من الماء

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض المعلومات حول أنواع الخضار التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

ولفت المنشور إلى قائمة بأنواع الخضار التي تُعد غنية بالفيتامينات.. فما هي؟

البروكلي

الفطر

السبانخ

الطماطم

الخيار

وإذا كنت تعتقد أن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا سيكون كافيًا، فأنت مخطئ. وفي الواقع، تحتاج أحيانًا إلى شرب ما يزيد عن هذه الكمية في حالات معينة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هناك 4 حالات يجب أن يتم أخذها في عين الاعتبار:

أولًا، إذا كنت تعيش في منطقة ذات مناخ حار.

ثانيًا، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية.

ثالثًا، يجب أن تشرب النساء ما يزيد عن 8 أكواب من المياه في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية.

وأخيرًا، إذا كنت مصابًا بأمراض تجعل الجسم يخسر الكثير من السوائل، مثل الحمى والقيء