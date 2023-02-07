هل تساعدك الخلطات الشعبية فعلًا بعلاج مرض السكري؟

الغذاء والدواء توافق على استخدام عقار ينقص الوزن ويقلّل من خطر السكري من النوع 2

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون قد قرأت عن خلطة علاجية سريعة وفعّالة لمرض السكري، وتفكر بتجربتها فورًا.. ولكن، ليس كل ما تقرأه قد يكون صحيحًا.

وأوضح حساب "عش بصحة"، وهو المنصة الرئيسة للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر موقع "تويتر"، أنه لا يوجد خلطات شعبية تُعالج السكري، بل تتسبب في أضرار صحية.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من النصائح الغذائية لمرضى السكري.

وكشفت الصحة المصرية، أن مكونات الوجبة المثالية لمريض السكري عبارة عن نصف طبق من الخضار الطازجة أو المطبوخة، ويتكونّ النصف الآخر من ربع بروتين وربع نشويات، مع شرب كوب من الماء.

وأشارت الصحة المصرية إلى أن الدقيق الأبيض والسكر بأنواعه يُعتبران من مسببات الارتفاع الحاد المفاجئ للسكر في الدم. لذلك، من المفضل تجنب المنتجات التالية:

الخبز الأبيض

المخبوزات

الحلويات

المياه الغازية

العصائر

ومن المهم الالتزام بتناول كميات محدّدة من النشويات والسكريات يومياً، ما يساعد على ضبط السكر ومنع المضاعفات، مثل القدم السكري، وانفصال الشبكية، وضعف أو فقدان البصر.

وأوضحت الصحة المصرية أن مريض السكري يعاني من اعتلال البنكرياس، وقلة أو انعدام إفراز الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن التعامل مع السكر الجلوكوز، الذي ينتج عن تكسير النشويات والسكريات.