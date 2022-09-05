ما مدى فعالية بعض الأعشاب في علاج مرض السكري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— من المعروف أن الأعشاب مفيدة جدًا، ولكن هل يمكن أن تشفيك من أمراض مزمنة، من بينها السكري؟
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنه لا يوجد علاج لأي نوع من أنواع مرض السكري.
ولكن، يمكن أن تحسن بعض الأعشاب والأطعمة من حساسية الشخص للإنسولين ومقاومته.
وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" منشوراً يوضح الأنواع المختلفة لمرض السكري وأعراضه.
وفيما يلي إليكم أنواع مرض السكري:
- سكري النوع الأول
يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين فيتوقف تمامًا عن الإفراز، ويصبح الجسم في حاجة إلى تزويد يومي بالإنسولين. وهذا النوع من مرض السكري لا يمكن تفاديه لأنه في الأساس مرض مناعي ويأتي بلا أي مقدمات. كما أنه يصيب غالباً الأطفال والشباب.
- سكري النوع الثاني
وينتج إما بسبب نقص في إفراز الإنسولين من البنكرياس أو بسبب الاستخدام غير الفعال للإنسولين في الجسم. وعادةً ما يكون نتيجة للزيادة في الوزن أو السمنة أو عدم ممارسة أي نشاط بدني أو تناول طعام غير صحي.
- سكري الحمل
هو ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المستويات الطبيعية حيث يظهر عادةً خلال الأسابيع 24- 28 من الحمل، ويختفي لدى 50% من النساء بعد الولادة.
- السكري الثانوي
ويحدث بسبب عامل آخر يؤدي إلى ارتفاع السكر بالجسم مثل أورام الغدد فوق الكلوية أو استئصال البنكرياس بسبب الأورام أو الالتهاب المزمن للبنكرياس.
وفيما يلي إليكم أعراض مرض السكري:
- عدم وضوح الرؤية
- حرارة في القدمين
- ألم وتنمل في اليدين والقدمين
- حدوث التهابات متكررة في الجلد
- كثرة التبول
- الإحساس بالإعياء والخمول والإجهاد
- تأخر التئام الجروح
- شدة العطش والجوع
- فقدان الوزن