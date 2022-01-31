كيف تُحسّن التمارين الرياضية من صحتك الجنسية؟

6 تمارين يمكن أن تساعد أو تؤذي الوظيفة الجنسية

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دراسة تجد علاقة بين ممارسة الجنس و انقطاع الطمث المبكر لدى النساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُدرك العديد من الأشخاص أن ممارسة التمارين الرياضية تُعد أمرًا مهمًا لصحة بدنية جيدة، لكنهم قد لا يدركون أن اللياقة البدنية مهمة أيضًا للصحة الجنسية.

وتُعاني نسبة 43% من النساء ونسبة 31% من الرجال من شكل من أشكال الخلل الوظيفي الجنسي، وغالبًا ما تكون السمنة وقلة ممارسة الرياضة من إحدى العوامل، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

ووجدت دراسة نُشرت في دورية الطب الجنسي أن الرجال الذين يُعانون من محيط الخصر المرتفع أو مؤشر كتلة الجسم المرتفع، كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بضعف الانتصاب، بينما أن نحو نصف النساء البدينات أبلغن عن مشاكل في النشاط الجنسي، والرغبة، والأداء، على الأقل لبعض الوقت، في دراسة نُشرت في مجلة "Obesity" العلمية.

وأظهرت ممارِسات الرياضة أيضًا مستويات أعلى بشكل ملحوظ من الرغبة، والنشوة الجنسية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة كارين إيلبر، اختصاصية المسالك البولية لدى مركز "Cedars-Sinai" الطبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وخبيرة الصحة الجنسية: "هذه حقًا قضية طبية يجب أن نتعامل معها كجزء من الصحة العامة للشخص ورفاهيته".

وأضافت: "ولكن لا تزال هناك وصمة عار حول هذا الموضوع"، والتي لا يجب أن تكون موجودة وفقًا لإيلبر والخبراء.

ويُعد الجنس جزءاً مهمًا من حياة الإنسان، وأهميته لا تقتصر على الإنجاب فقط. ويتمتع النشاط الجنسي الجيد بتأثير كبير على الصحة العقلية والعاطفية، ونوعية الحياة، وقوة العلاقات الحميمة.

وتدعم سلسلة من الدراسات هذا الأمر، مما يشير إلى أن الجنس واللمس الحنون هما أمران حاسمان لجوانب متعددة من الرفاهية، مثل الشعور بالفهم، والاهتمام، والقبول.

إليك ما يحدث أيضًا لجسمك وعقلك عند ممارسة الرياضة بانتظام

تحسين الدورة الدموية

تعمل جميع التمارين الهوائية على زيادة الدورة الدموية أو تدفق الدم، وتساعد على ضمان صحة الجهاز الدوري.

زيادة القدرة على التحمّل

وعندما تمارس التمارين الرياضية بانتظام، فإنك تكتسب المزيد من القدرة على التحمّل. ويُعد ذلك مهمًا لصحتك الجنسية، لأن الجنس بحد ذاته هو نشاط بدني.

وتشير دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة إلى أن نصف ساعة من النشاط الجنسي يمكن أن يحرق 125 سعرة حرارية للرجال ونحو 100 سعرة حرارية للسيدات، على غرار المشي بسرعة 3 أميال في الساعة.

اكتساب ثقة أكبر

وبمجرد إنشاء نظام تمارين روتينية، تشعر أنك أكثر رشاقة ولياقة. وهذا بدوره يُحسن من احترام الذات.

وقالت إيلبر: "ليس هناك ما هو أكثر جاذبية من الثقة بالنفس".

وفي الواقع، وجدت دراسة نُشرت عام 2019 أن لدى النساء اهتمامًا رومانسيًا أكبر بالرجال من ذوي الثقة الاجتماعية العالية، سواء كانت تلك الثقة فطرية أو مكتسبة.

انخفاض مستويات التوتر

ويمكن أن يؤدي التوتر، أو القلق، أو الاكتئاب، إلى إضعاف الرغبة الجنسية لديك. وغالبًا ما يرتبط الاكتئاب على وجه الخصوص بمشاكل الأداء الجنسي، وكلما زادت حدة الاكتئاب، زادت المشاكل سوءًا، وفقًا لدراسة أُجريت عام 2018، ونُشرت في المجلة الهندية للطب النفسي.

ووجدت الدراسة أن هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالرغبة الجنسية والرضا.

وتُعتبر التمارين الرياضية أداة قوية لمكافحة التوتر، والقلق، والاكتئاب، والتي يمكن أن تُترجم إلى إحياء الدافع الجنسي.

ولفتت إيلبر إلى أن مضادات الاكتئاب تشتهر أيضًا بتأثيرها السلبي على الرغبة الجنسية، لذا إذا كان من الممكن أن تساعدك ممارسة الرياضة على تقليل جرعة العلاج أو التخلص منها نهائيًا، فهذا يُعد أفضل.

تحسين الصحة العامة

اعتمد برنامجًا رياضيًا منتظمًا، وستتحسن صحتك العامة.

وقد يساعدك التمرين أيضًا على تجنب الحالات الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتي تتطلب أحيانًا الأدوية التي تمنع الاستثارة.

ولكن، ما مقدار التمارين الضرورية لتحسين صحتك الجنسية؟ كل هذا يتوقف على الشخص، لذلك من الأفضل مراجعة طبيبك. ويقول الخبراء إنه حتى فترات التمرين القصيرة، مثل المشي السريع بانتظام، يمكن أن تحسن صحتك الجنسية. ومع ذلك يجب أن تكون حريصًا على عدم المبالغة في ذلك.