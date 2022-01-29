مصر تسجل أعلى مجموع لجرعات لقاح فيروس كورونا عربيًا.. إليكم القائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تختلف استراتيجيات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حول العالم، وبينما تفضل بعض البلدان تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان في أسرع وقت ممكن، تحاول دول أخرى إعطاء الأولوية لتطعيم المجموعات الأكثر ضعفًا.

وبالنسبة إلى وضع التطعيم الراهن في الدول العربية، تتصدر مصر تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا، التي وصلت إلى إجمالي 63.6 مليون جرعة، وتليها السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 56.6 مليون جرعة، ثم المغرب في المرتبة الثالثة بـ52.0 مليون جرعة، وتأتي الإمارات في المرتبة الرابعة بـ23.4 مليون جرعة، ثم العراق بإجمالي 15.5 مليون جرعة، وفقًا لإحصائيات منصة "Our World in Data".

ومن خلال الإنفوغرافيك أعلاه، تعرف على ترتيب الدول العربية بحسب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا.