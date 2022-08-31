هل يفيد نقع القدمين بالخل في علاج مرض السكري؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلجأ بعض الأشخاص إلى نقع القدمين في الخل يوميًا لعلاج أمراض مزمنة، مثل مرض السكري.. ولكن، ما مدى صحة هذه المعلومة؟

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنها لا تنصح بمثل هذا الفعل، إذ أن نقع الأرجل بالماء والخل وغيرها من المنتجات يمكن أن يُسبب جفاف البشرة، والذي قد يؤدي إلى حدوث تشققات في الجلد، وبالتالي دخول البكتيريا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" منشوراً يوضح الأنواع المختلفة لمرض السكري وأعراضه.

وفيما يلي إليكم أنواع مرض السكري:

سكري النوع الأول

ويحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين فيتوقف تمامًا عن الإفراز ويصبح الجسم في حاجة إلى تزويد يومي بالإنسولين.

وهذا النوع من مرض السكري لا يمكن تفاديه لأنه في الأساس مرض مناعي ويأتي بلا أي مقدمات. كما أنه يصيب غالباً الأطفال والشباب.

سكري النوع الثاني

وينتج إما بسبب نقص في إفراز الإنسولين من البنكرياس أو بسبب الاستخدام غير الفعال للإنسولين في الجسم.

وعادةً ما يكون نتيجة للزيادة في الوزن أو السمنة أو عدم ممارسة أي نشاط بدني أو تناول طعام غير صحي.

سكري الحمل

وينتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم فوق المستويات الطبيعية حيث يظهر عادةً خلال الأسابيع 24- 28 من الحمل، ويختفي لدى 50% من النساء بعد الولادة

السكري الثانوي

ويحدث بسبب عامل آخر يؤدي إلى ارتفاع السكر بالجسم مثل أورام الغدد فوق الكلوية أو استئصال البنكرياس بسبب الأورام أو الالتهاب المزمن للبنكرياس.

وفيما يلي إليكم أعراض مرض السكري: