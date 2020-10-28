7 محفزات تثير البشرة الحساسة.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تؤثر بعض العوامل البيئية على البشرة الحساسة، فقد تؤدي إلى توهج أو احمرار الجلد.

وقد تؤدي إلى جفافه والحكة الشديدة، وظهور بعض التشققات.

هناك عدد من المحفزات الشائعة التي تؤدي إلى تهيج البشرة:

حرارة الصيف

يمكن أن يؤدي التعرق المفرط نتيجة الحرارة الشديدة إلى تهيج البشرة الحساسة.

كما يمكن أن يسبب الطقس الحار مشاكل للبشرة الحساسة.

ضوء الشمس

يمكن حماية البشرة الحساسة إذا كان ضوء الشمس يتسبب في تهيجها بارتداء قبعة وبعض الملابس الخفيفة التي تغطيها، ووضع واق شمسي على الجلد المكشوف.

طقس الشتاء

قد يؤدي البرد والرياح الشديدة إلى تهيج واحمرار وتشقق البشرة الحساسة، أو يجعلها مثيرة للحكة. ويمكن وضع مرطب لطيف.

مواد التنظيف

يجب ارتداء القفازات المطاطية لحماية البشرة عند استخدام المواد الكيميائية القوية في منتجات التنظيف.

تلوث الهواء

إذا كان تلوث الهواء أحد مسببات تهيج البشرة، يجب الحد من الوقت خارجاً في الأيام التي يكون فيها الهواء سيء الجودة.

الصابون

قد يزيل الصابون الرطوبة التي تحافظ على نعومة البشرة، مما يؤدي إلى تهيجها.

مستحضرات التجميل والعطور

تساعد منتجات العناية بالبشرة على جعلها تبدو حيدة، ولكنها في الواقع تفعل العكس.

يجب اختبار المنتجات الجديدة على رقعة صغيرة من الجلد لمعرفة ما إذا كانت تسبب أي تهيج.