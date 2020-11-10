4 طرق لتهدئة بشرة الأطفال الحساسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تميل بشرة الصغار لأن تكون أكثر حساسية من بشرة البالغين، لذلك يزيد احتمال أن تصبح جافة ومتهيجة.

وهناك العديد من الطرق البسيطة التي يمكن أن تساعد في منع أو تقليل شدة جفاف وتهيج بشرة الطفل.

1. حماية الجلد أثناء الاستحمام

يجب المحافظة على ترطيب البشرة بالابتعاد عن الماء شديد السخونة وتجنب الاستحمام بالفقاعات والصابون المعطر بشدة.

يجب ألا يبقى الطفل في الماء لأكثر من 10 دقائق.

وضع المرطب في غضون ثوانٍ من إخراجه من الحمام.

2. اختيار المرطب بعناية

ويجب اختيار المرطب الذي يحتوي على نسبة عالية من الزيت، مما يعني أنه سيحافظ على ترطيب البشرة وحمايتها لفترة أطول، إذ يحتوي الغسول على الكحول كأساس وبالتالي يمكن أن يكون أكثر تهيجاً للبشرة الملتهبة.

3. الحذر من المواد الكيميائية المهيجة

الأطفال من البشرة الحساسة أكثر عرضة للإصابة بالطفح الجلدي، لذلك يجب اختيار الصابون، والمرطبات، ومنظفات الغسيل الخالية من العطور والمضادة للحساسية.

4. استخدام واق شمسي

واقي الشمس آمن للأطفال الرضع بعمر 6 أشهر وما فوق.

يجب اختيار واقي الشمس المصمم خصيصاً للأطفال أو الرضع، مع وضعه باستمرار، خاصة إذا كان الطفل في الماء.