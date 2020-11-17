منها الاستهلاك المنتظم للكحول..ما هي أسباب أمراض الكبد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يؤدي الكبد دوراً رئيسياً في عملية التمثيل الغذائي، ويتمتع بعدد من الوظائف بما فيها إزالة السموم.

وتشمل وظائف الكبد معالجة الطعام في الأمعاء، والتحكم بمستويات الدهون، وتكسير الطعام وتحويله إلى طاقة، والتخلص من السموم، وإنتاج وتنظيم الهرمونات، وتخزين الحديد والمواد الكيميائية الأخرى، وتنقية الدم، والتحكم في مستوى الجلوكوز في الدم.

وتتزايد أمراض الكبد بسبب الاستهلاك المنتظم للكحول، والأطعمة الدهنية، ونمط الحياة الخامل.

ما الذي يسبب مرض الكبد؟

وترتبط حوالي نصف أمراض الكبد بالكحول، وثلثها ناتج عن التهاب الكبد الفيروسي، والباقي بسبب ضعف الجهاز المناعي، واضطرابات التمثيل الغذائي، والأمراض الوراثية، والسمنة.

كيف يمكن الوقاية من التهاب الكبد B؟

بالإضافة إلى مراقبة النظام الغذائي، والوزن، واستهلاك الكحول، ينصح بالتطعيم ضد التهاب الكبد B، وهو شكل من أشكال أمراض الكبد.

وقد يؤدي التهاب الكبد B للإصابة بتليف وسرطان الكبد، والذي يتسبب بالوفاة.

وينتقل التهاب الكبد B عن طريق الاتصال الجنسي، وأدوات الدم الفاسدة، وتعاطي المخدرات عن طريق الوريد.