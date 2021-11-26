اكتشاف حالة ثانية لمصاب بمتحور كورونا الجديد في هونغ كونغ

حددت السلطات الصحية في هونغ كونغ حالة ثانية من متغير الفيروس كورونا الجديد، بعد أن حدد مسؤولو جنوب إفريقيا في وقت سابق حالة واحدة مؤكدة من مسافر من جنوب إفريقيا إلى هونغ كونغ.

قالت الحكومة في بيان صحفي يوم الخميس إن تحليل تسلسل الجينوم الذي أجرته جامعة هونغ كونغ أكد أن كلتا الحالتين لهما “تسلسلات جينية متشابهة للغاية” وتنتميان إلى المتحور الجديد B.1.1.529 الذي ظهر حديثًا.

تم تحديد الحالتين بين المسافرين العائدين في نفس الطابق من فندق الحجر الصحي المخصص، في فندق Regal Airport.

أمرت السلطات الصحية ما لا يقل عن 12 شخصًا في الغرف المجاورة الذين مكثوا من 11 إلى 14 نوفمبر بالخضوع لاختبار Covid-19 الإلزامي وحجر صحي إضافي لمدة 14 يومًا في مركز الحجر الصحي الحكومي.