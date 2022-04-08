تتعرض شنغهاي لإغلاق على مستوى المدينة ليس له نهاية في الأفق، ووصل بعض السكان إلى نقطة الانهيار، وهم يتحدثون بصراحة.

يوم الجمعة، أبلغت شنغهاي عن أكثر من 21 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ومع ارتفاع عدد الحالات، تواصل الصين التمسك بسياسة صفر كوفيد الصارمة للاختبارات الجماعية والحجر الصحي والإغلاق.

وكان هناك غضب متزايد بعد أن تم التقاط مقطع فيديو لعامل رعاية صحية وهو يضرب حيوانًا أليفًا من فصيلة كورجي حتى الموت. حدث هذا في مجمع سكني هذا الأسبوع بعد نقل مالك الكلب إلى الحجر الصحي.

وقام أحد السكان بتصوير عامل الوقاية من كوفيد وهو يضرب كلب كورجي ثلاث مرات بمجرفة. مات الكلب في مكان الحادث. تواصلت CNN الآن مع اللجنة السكنية التي تشرف على ذلك المجمع، وقالوا لوسائل إعلام محلية إنه سيتم تعويض مالك الكلب.

تؤكد مقاطع الفيديو المتداولة هذه الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها تحت سياسة صفر كوفيد، والضجة تتزايد فقط.